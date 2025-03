A Sonsoles Ónega le preguntan a quién votó en las últimas elecciones y no tarda un segundo en responder

La periodista Sonsoles Ónega ha respondido de forma inmediata cuando, durante una entrevista, le han preguntado a quién votó en las últimas elecciones.

"¿A quién votaste en las pasadas elecciones?", le han plantado en ac2ality. "En blanco. Siempre voto en blanco", ha dejado claro ella.

Ante esa respuesta, le han planteado otro asunto: "En estas elecciones, ¿el voto en blanco a quién ha ido? Porque el PP es el que ha tenido más votos".

"Se supone que beneficia, se supone, a la mayoría. Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad", ha expresado Ónega.

En ese momento le han preguntado si no existe ya y ella ha sido demoledora: "No. No existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral... Candidato a presidente del Gobierno o presidenta no existe".