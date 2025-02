Acude al carnicero de confianza para pedir ternera extra tierna como la del Mercadona y se lleva una lección para toda la vida

El As Carnicero, el carnicero de TikTok

La escena parece cotidiana: una clienta entra en la carnicería de un mercado y pide filetes de ternera extratiernos, “como los del Mercadona”. Los compra habitualmente para su marido, que no tiene dientes, y para sus nietos, que los devoran sin problemas. Pero lo que parecía una simple transacción se convirtió en una lección que dejó a la mujer con la boca abierta.

El carnicero, con más de 32 años de experiencia y conocido en TikTok como El As Carnicero, no tardó en soltar la bomba: “Señora, aquí filetes extratiernos no tenemos de ternera. Tenemos filetes de ternera muy buenos, pero extratiernos no”. Y entonces llegó la pregunta clave: “¿Usted ha visto lo que pone toda la porquería que lleva esos filetes?”.

La mujer, sorprendida, admitió que no lo sabía. El profesional no se anduvo con rodeos: “Lleva conservantes, azúcares y de todo. Por eso son tan extratiernos, por toda la porquería que llevan”. Menos mal que el carnicero logró convencerla y le ofreció unos filetes de cadera, que se llevó “muy convencida”.

Pero la cosa no quedó ahí. En su vídeo, que ya supera las 235.000 reproducciones en TikTok, el carnicero no solo cuenta la anécdota, sino que enseña la etiqueta de los filetes extratiernos. Y la lista de ingredientes es para echarse las manos a la cabeza: un 90% de añojo (no ternera), agua, azúcar, aromas, especias, conservantes y hasta leche. “Pero, por Dios, ¿qué porquería es eso?”, exclama.

El mensaje del carnicero es claro: “Si eso lo echas a la plancha y se tiene que consumir… Pues nosotros mismos, seguir comiendo extratiernos”. Una advertencia que, sin duda, hará que más de uno se lo piense dos veces antes de llevarse ese paquete de carne que parece tan tierna… y tan sospechosa.