Acude al restaurante Ravioxo, de Dabiz Muñoz, y la cuenta provoca casi mil comentarios

El creador de contenido Noel Horcajada (@noelhorcajadaa), cuyo contenido está especialmente dedicado a la comida, ha acudido a Ravioxo, restaurante de una estrella Michelín de Dabiz Muñoz, probando sus platos y enseñando lo que se ha gastado.

Lo primero que ha probado es el plato que allí han llamado "Carbonara de la resaca": "Me sabe a jengibre, a lima y pica". La sopa con tortellini y mortadela le ha dejado una conclusión carísima: "Una pasada".

Después ha probado también unas pequeñas costillas, un rollito relleno de chorizo criollo, tortellini con caviar y, hasta el momento, el plato que más le ha gustado ha sido la pasta con caviar: "El caviar explota en la boca y es como mantequilla". Por otro lado, sobre el cangrejo de concha blanca, que se come entero y frito, le ha encantado el sabor: "Es una locura como cocina este hombre".

Ha revelado que hay dos productos que, por lo general, no le gustan: la morcilla y la oreja. Pues justamente es el siguiente plato que ha degustado: "La morcilla con un huevo de codorniz y su textura es una pasada, pero la morcilla es un punch que a mí no me encanta".

"Os prometo que la oreja no me gusta... Pero qué pasada", ha comentado el joven creador de contenido. Tenía un plato favorito hasta que ha llegado el carabinero relleno de pasta: "Es como si cogieras el carabinero y lo exprimieras encima de la pasta". Tras 11 pases de platos, ha mencionado que Dabiz Muñoz ha tenido un detalle con él y le han pasado tres o cuatro más.

Todo le ha costado unos 168 euros, lo que ha causado casi 1.000 comentarios con opiniones de todo tipo. "Por ese dinero me voy a un restaurante de comida tradicional y casera y me pongo hasta arriba", ha expresado el usuario José Carlos. "Se pueden comer tapas excelentes por menos dinero", ha replicado @emmaesocoach.