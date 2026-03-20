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Aitana Sánchez-Gijón es muy contundente a la hora de hablar de la reivindicación que hizo Bardem
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Aitana Sánchez-Gijón es muy contundente a la hora de hablar de la reivindicación que hizo Bardem 

El actor defendió el "No a la guerra" y pidió una Palestina libre. 

Alfredo Pascual
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Aitana Sánchez Gijón habla de Javier Barden.
Aitana Sánchez Gijón habla de Javier Bardem.Getty Images

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha opinado durante una entrevista con Eh! Universo en la promoción de su nuevo trabajo, la película Amarga Navidad, del cineasta Pedro Almodóvar. 

Durante la entrevista, la actriz fue preguntada por el parche de "No a la guerra" y una chapa en favor de Palestina que lució en la gala de los Oscar de este domingo Javier Bardem y que ha provocado reacciones a nivel mundial. 

El español, en la fiesta del cine estadounidense, aprovechó para reivindicar todo lo que estaba pasando en Irán: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal"

"Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", afirmó Bardem en declaraciones a Movistar.

La opinión de Aitana Sánchez-Gijón

Preguntada por si en España nos pasamos de reivindicaciones políticas en el cine o si por el contrario son necesarias, Sánchez-Gijón ha sido muy rotunda: "No nos pasamos, al revés, está muy bien ser un poco faro y referencia para otros países o sociedades que se sienten atemorizadas, acogotadas o que se sienten muy solas porque no hay esa sensación de comunidad apoyando una misma posición". 

"Yo estoy muy orgullosa de lo que está pasando en este país a ese nivel, nos están tomando como referencia en muchos sitios y eso es muy positivo. Es lo que deberíamos poder hacer todos, pero el miedo muchas veces te vence y la desesperanza y la sensación de que no puedes hacer nada, pero hay que levantar la voz y animar", ha rematado. 

Sánchez-Gijón, por ello, ha querido destacar lo que hizo Bardem: "Si Javier hace algo así puede romper ese muro de silencio, ser como ejemplo y es importante que existan personas valientes como él".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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