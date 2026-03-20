Aitana Sánchez-Gijón es muy contundente a la hora de hablar de la reivindicación que hizo Bardem 

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha opinado durante una entrevista con Eh! Universo en la promoción de su nuevo trabajo, la película Amarga Navidad, del cineasta Pedro Almodóvar.

Durante la entrevista, la actriz fue preguntada por el parche de "No a la guerra" y una chapa en favor de Palestina que lució en la gala de los Oscar de este domingo Javier Bardem y que ha provocado reacciones a nivel mundial.

El español, en la fiesta del cine estadounidense, aprovechó para reivindicar todo lo que estaba pasando en Irán: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal"

"Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", afirmó Bardem en declaraciones a Movistar.

La opinión de Aitana Sánchez-Gijón

Preguntada por si en España nos pasamos de reivindicaciones políticas en el cine o si por el contrario son necesarias, Sánchez-Gijón ha sido muy rotunda: "No nos pasamos, al revés, está muy bien ser un poco faro y referencia para otros países o sociedades que se sienten atemorizadas, acogotadas o que se sienten muy solas porque no hay esa sensación de comunidad apoyando una misma posición".

"Yo estoy muy orgullosa de lo que está pasando en este país a ese nivel, nos están tomando como referencia en muchos sitios y eso es muy positivo. Es lo que deberíamos poder hacer todos, pero el miedo muchas veces te vence y la desesperanza y la sensación de que no puedes hacer nada, pero hay que levantar la voz y animar", ha rematado.

Sánchez-Gijón, por ello, ha querido destacar lo que hizo Bardem: "Si Javier hace algo así puede romper ese muro de silencio, ser como ejemplo y es importante que existan personas valientes como él".