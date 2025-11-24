Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Aitor Esteban asegura no querer pronunciarse de la sentencia del Fiscal General del Estado, pero acaba haciendo esta reflexión
"¿Le ha sorprendido la condena al Fiscal General del Estado?", ha sido preguntado en una entrevista a elDiario.es.

Aitor Esteban en un acto del PNV.
Aitor Esteban en un acto.Europa Press via Getty Images

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha concedido una extensa entrevista a elDiario.es en la que entre otras muchas cosas ha opinado sobre la que fue la noticia en mayúsculas de la semana pasada: la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo que ha terminado este lunes con la carta enviada al Gobierno anunciando su dimisión.

El pasado jueves se conoció que la Sala II del Tribunal Supremo había condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales.

La sentencia del alto tribunal no se produjo por unanimidad, ya que contó con el apoyo de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal que contaba con mayoría conservadora.

"¿Le ha sorprendido la condena al Fiscal General del Estado?", ha sido preguntado el exportavoz en el Congreso de la formación vasca. Esteban ha sido honesto y ha confesado que sí.

"La verdad que sí. Estamos bastante perplejos porque, tal y como se había desarrollado el juicio, escuchados los testigos, parecía que el fallo sería otro", ha asegurado, aunque ha añadido que no se va pronunciar "hasta no tener el texto de la sentencia". 

"Lo que sí es evidente es que estamos en una situación impensable hace unos años, y que llama la atención que quien sale indemne de todo esto, incluso con una indemnización a su favor, sea un defraudador confeso. También es evidente que hay una tendencia cada vez mayor a politizar la justicia, y ese no es el camino", ha rematado el dirigente vasco.

Además, también ha opinado que si fuera él el presidente del Gobierno y que si la situación iba a seguir así, "sí iría pensando en cómo y en cuándo" convocar elecciones.

