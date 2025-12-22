Aitor Esteban se moja sobre cuál puede ser el futuro de Pedro Sánchez en 2026: "Tengo mis teorías"

El batacazo del PSOE en Extremadura deja al Gobierno en una situación comprometida, ahondando más en la crisis provocada por los casos de corrupción, con consecuencias penales, y los escándalos por acusaciones de acoso sexual.

Aitor Esteban, presidente del PNV y ex portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, estuvo este sábado previo a los comicios extremeños en laSexta Xplica, donde analizó la situación política actual junto a José Yélamo. Durante la entrevista, Aitor Esteban se atrevió a dar un vaticinio sobre cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales.

El clima de tensión que se respira ha dado lugar a que muchos expertos y analistas apuesten por 2026 como año electoral. Una opinión que comparte el político vasco, que se decanta por esta opción frente al 2027. Preguntado por si cree que las elecciones serán antes o después del verano, Esteban se mostró más enigmático.

"Tengo mis teorías", apuntó, y le pidió a José Yélamo no revelarlas: "Déjeme que me las guarde". El político vasco no dio más pistas sobre la fecha de los próximos comicios, pero sí opinó sobre la fragmentación del Congreso y las posibles vías para un cambio de Gobierno.

"Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"

"La moción de censura no se va a poder dar porque, inevitablemente, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Vox. Ahí no va a haber margen. Aquí la línea roja se la tiene que preguntar el PSOE, o más concretamente el presidente del Gobierno, que en este momento, ya no tiene una mayoría", aseguró.

Sobre Pedro Sánchez, opinó que todo lo que pasa a su alrededor "parece que le da igual". "Si hay problemas judiciales, si ha pasado lo que ha pasado internamente dentro del PSOE, ahora todos los temas de machismo... esto es un ruido tremendo, semana a semana", expuso.

Para Aitor Esteban, el presidente está "explorando la demoscopia para convocar elecciones" y recordó que "ya lo hizo hace unos años tras unas municipales". Sobre el Pedro Sánchez también aseguró que "cierra los ojos y no quiere ver la realidad".