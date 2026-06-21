Al hotel más aislado del mundo hay que llegar en barco o nadando: "Unas vistas curiosas"

El creador de contenido Rubén Holgado, que cuenta con más de 370.000 seguidores en TikTok (@rubenholg), ha viajado hasta EEUU para enseñar cómo es "el hotel más aislado del mundo" y lo cierto es que ha sorprendido a muchos, generando más de un millón de visualizaciones en menos de 24 horas.

"Este es el hotel más aislado del mundo, está en la parte más al sur de todo EEUU, ahora mismo estamos más cerca de Cuba que de Miami y literalmente está en medio de la nada", ha expresado al principio del vídeo, que ha generado más de 200.000 'me gusta' (y subiendo).

La habitación del hotel, o más bien la pequeña vivienda, está en medio del mar y solo es posible acceder a través de una barca o incluso nadando, como ha sido el caso de Rubén en alguna ocasión. "Me he tenido que pillar un avión de 10 horas hasta llegar a Miami y luego conducir unas cinco horas hasta llegar a Key West", ha añadido.

"Unas vistas bastante curiosas"

"Me he pillado un barco y hemos llegado hasta aquí", pronunciaba mientras estaba en el agua, aunque ha tenido que volver a la casa porque la corriente era bastante fuerte. A la vivienda se accede a través de una pequeña escalera, como las típicas que hay en las piscinas para poder salir a la superficie.

Por dentro se pueden ver "unas vistas bastante curiosas", que es el mar en primer plano. La cama, bastante grande, no tanto el pequeño: "El lavabo es el más pequeño que he visto nunca, pero cuando estemos aquí hay vistas al mar".

Ha revelado, cerca del final del vídeo, que no está considerado una casa, sino un barco: "Tiene su propio motor para moverse y está anclado. Dependiendo del viento, se va moviendo y se pueden ver distintas cosas con la orientación".

Lo que más le ha parecido curioso es que la habitación dispone de un generador para "cargar absolutamente todo lo que queramos y tiene aire acondicionado": "No os voy a decir lo que cuesta porque cuesta un riñón, pero al menos estamos grabando un buen vídeo".