En Reino Unido analizan el impacto de Lamine Yamal y hasta se hacen eco de lo que dijo Sánchez de él

Lamine Yamal está en boca de todos. La estrella de la selección española debutó ante Cabo Verde hace unos días en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero lo hizo sin estar al 100%, recuperándose todavía de la lesión que le ha alejado de los terrenos de juego durante el final de la temporada.

Pero el '19' de Luis de la Fuente sí ha sido titular este domingo ante Arabia Saudí y qué manera de salir de inicio. A los 10 minutos del partido, ha abierto el marcador para España, aprovechando un buen centro de Mikel Oyarzabal. Al descanso y con un resultado favorable de 3-0, el técnico de la selección ha preferido darle descanso para prevenir males mayores y no forzar.

Pero antes de que la pelota echara a rodar, desde el diario británico The Telegraph, han publicado un artículo en el que han puesto la lupa en la influencia de Lamine Yamal tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"El camino que va del joven prodigio al fenómeno comercial es habitual entre los deportistas de élite, pero pocos, si acaso alguno, lo han recorrido tan rápidamente como Lamine Yamal", han señalado.

En la noticia, aseguran que el "extremo español aún tiene solo 18 años", pero "ya no es aquel chico de ojos brillantes que deslumbró en la Eurocopa de 2024". "En los dos años transcurridos, aquel encanto juvenil ha dado paso a un hombre con voz firme, conciencia política, altamente comercializado y, en ocasiones, polémico", han expuesto.

El citado medio describe a Lamine Yamal como "el talismán de España". "Yamal llegó a este Mundial tras su mejor temporada con el Barcelona y como quizás el talento más prometedor del deporte", han explicado, antes de detallar la lesión que sufrió en abril.

El "jugador que marca la diferencia"

Desde The Telegraph, aseguran que "a pesar de la excelencia colectiva de España y su plantel de delanteros de primer nivel, Yamal es, sin duda, el jugador que marca la diferencia en su ataque".

"Solo cuando entró desde el banquillo en el minuto 70 del empate sin goles contra Cabo Verde, España comenzó a generar una amenaza constante", han razonado.

Pero también ha hablado de cómo marca la diferencia fuera de los terrenos de juego. "Desde fuera, Yamal parece todo lo contrario. Es un adolescente que parece aceptar su estatus y comprender el poder que ostenta", han añadido.

"¿De qué otra forma se puede explicar su decisión de ondear una bandera palestina durante las celebraciones por la victoria del Barcelona en la liga?", han cuestionado, antes de recordar que "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, mostró su apoyo a Yamal".

El líder del Ejecutivo aseguró que "quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia". "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", aseguró Sánchez el pasado 14 de mayo.

Desde el medio británico aseguran que la disposición de Yamal a "expresar su opinión sin duda contribuye a su atractivo comercial en el mundo actual". "Los tiempos en que las estrellas del deporte guardaban silencio sobre temas culturales y políticos parecen haber quedado atrás", han sentenciado.