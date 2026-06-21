Irán abandona las negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras las amenazas de Trump: "La delegación ha dejado la mesa"

Teherán rompe las conversaciones celebradas en Bürgenstock después de que Donald Trump advirtiera de nuevos ataques si Irán no frena a Hizbulá.

Sigue el tira y afloja. Las conversaciones entre Irán y EEUU celebradas este domingo en Bürgenstock (Suiza) han sufrido un giro inesperado. La delegación iraní ha decidido abandonar la mesa de negociación tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado la agencia oficial iraní IRNA y de la que se ha hecho eco EFE.

La ruptura se produce cuando ambas partes mantenían contactos, con la mediación de Catar y Pakistán, para avanzar en la aplicación del memorando de entendimiento firmado días atrás y abordar el fin de las hostilidades en distintos frentes de Oriente Próximo, incluido el conflicto en Líbano.

Teherán abandona la negociación tras las declaraciones de Trump

De acuerdo con la información difundida por IRNA, la representación iraní abandonó la sede de las conversaciones después de reunirse con el mediador catarí.

La decisión llega pocas horas después de que Trump advirtiera públicamente de que E

EEUU volvería a atacar Irán "con mucha fuerza" si Teherán no logra impedir las actuaciones de su aliado libanés, Hizbulá.

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario estadounidense también lanzó un mensaje sobre un posible cierre del estrecho de Ormuz, afirmando que, si eso ocurría, "ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo", en aparente referencia a los negociadores iraníes.

Irán responde que está preparado para cualquier escenario

Las amenazas de Trump fueron respondidas por el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, quien aseguró que las Fuerzas Armadas del país están preparadas para reaccionar ante cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní minimizó el alcance de las advertencias estadounidenses y afirmó que "será mejor que cuiden sus declaraciones", añadiendo que "por mucho que hablen, somos nosotros quienes actuamos".

Un proceso que había comenzado con optimismo

Las reuniones habían arrancado durante la mañana con encuentros separados entre las delegaciones y los países mediadores antes de celebrarse una sesión multilateral.

El objetivo principal era avanzar en la implementación del memorando de entendimiento firmado la semana pasada, especialmente en lo relativo al fin de las hostilidades en distintos escenarios regionales y a las demandas iraníes para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Antes de que trascendieran las amenazas de Trump y la posterior retirada iraní, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de Washington en las conversaciones, había asegurado que se estaban produciendo “grandes avances” en las negociaciones.