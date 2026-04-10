Alaska habla en estos términos de la ciudad de Madrid

El dúo musical Fangoria, formado por Alaska y Nacho Canut, ha lanzado su nuevo disco, La verdad o la imaginación, y ha hablado de toda su carrera musical, de cómo ha cambiado el sector y de otros temas en una entrevista concedida al diario El País y publicada este viernes.

Durante la conversación con el periodista Martín Bianchi, ambos han sido preguntados por cómo ven la ciudad de Madrid, ya que la capital de España y Fangoria van de la mano desde hace medio siglo.

El primero en responder ha sido Canut, que ha asegurado que "Madrid está insufrible en su modernidad". Alaska ha dado su opinión y ha añadido que "como todas las metrópolis del mundo".

"Las ciudades se han uniformizado, pero Madrid siempre tiene una cosa y es que te acoge. Es acogedora. Pero sí, en todos lados hay esa sensación de que ya no se puede vivir en la ciudad", ha apuntado la cantante.

Canut, además, ha aprovechado para echar un capote a la diversidad y amplitud de temáticas y ofertas que tiene la ciudad más allá de lo que la gente conoce: "La gente piensa que Madrid es la Puerta del Sol, pero es muchísimo más que eso. Las cosas más interesantes están fuera del centro. Hay que salirse del centro. Pero Madrid siempre me ha gustado".

"Es que ha sido una elección para nosotros. Elegimos vivir en Madrid, y cuando haces una elección te reafirmas doblemente. Nosotros queremos estar aquí", ha apostillado Alaska las palabras de su compañero.

Responden al revisionismo de la Transición

Tanto Canut como Alaska han tenido que responder a si están a favor o en contra del revisionismo que hay sobre la Transición. "Es lógico", ha afirmado Alaska, mientras que Canut también ha opinado que "es normal y pasa con todo" ejemplificando que ocurre con la música, el arte o la historia.

"Dentro de 20 años todos lo que ahora están poniendo verde la Transición dirán: 'Ah, pero si estaba fenomenal'", ha rematado. De nuevo, la cantante ha añadido que "lo que pasa es que nosotros vivimos la Transición y alucinamos con algunas revisiones".

"Yo no reconozco las revisiones que se están haciendo, pero comprendo que las tengan que hacer. Se está reescribiendo la historia, pero entiendo que la historia está para ser reescrita", ha concluido Canut.