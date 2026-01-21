Alba Flores deja la reflexión del día al comentar este detalle sobre el patriarcado que los hombres pasan por alto

Alba Flores, actriz ganadora de un Premio Ondas a Mejor intérprete femenino en ficción por Vis a vis, será la protagonista de la próxima entrega de Lo de Évole, el programa de entrevistas de Jordi Évole en laSexta.

En el último video promocional del formato, Alba Flores aparece en un momento de la conversación donde reflexiona sobre el patriarcado y sus consecuencias en la sociedad actual.

Para la actriz madrileña, "nos oprime a todos", incluidos "los hombres". Alba Flores asegura ante la atenta mirada de Jordi Évole que el patriarcado "os brutaliza". "Os quita el acceso al plano más emocional y más sensible de vosotros mismos", asegura la hija de Antonio Flores.

Pero no se ha quedado ahí. Alba Flores defiende que el patriarcado obliga a los hombres a estar dispuestos siempre a "usar la violencia" y "mataros con otro tío si hace falta porque ha aparcado mal".

También habla sobre la muerte de su padre

En Lo de Évole, Alba Flores también ha reflexionado sobre la muerte de su padre, Antonio Flores, quien falleció en 1995 a los 33 años de edad tras sufrir una sobredosis. En aquel momento, la actriz madrileña aún era una niña.

"La primera palabra que escuché en cuanto a esto fue 'yonki' como un insulto hacia mi padre", le cuenta a Jordi Évole, quien opina que supuso un "shock nacional".

"Yo no había podido decir en alto muchas veces en mi vida lo que yo quería a mi padre", confiesa Alba Flores en el video promocional del programa de laSexta, que este domingo emitirá la entrevista completa.

¿Qué es el patriarcado?

Alba Flores defiende que el patriarcado permea todas las capas de la sociedad. Pero conviene explicar qué es para entender mejor sus palabras e interpretar sus argumentos.

El patriarcado es un sistema social y cultural donde los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo, autoridad moral y control social, situando a las mujeres en una posición de subordinación, desigualdad y discriminación.

Este sistema se basa en las siguientes características: