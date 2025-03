Albert Boadella resume en una sola frase su opinión sobre la formación de la princesa Leonor

El actor y dramaturgo Albert Boadella ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que no ha tenido ningún tipo de reparo en usar una frase muy concreta para dejar clara su opinión sobre la formación de la princesa Leonor.

Al ser preguntado sobre la opinión que le merecen los reyes, ha reconocido que "con Felipe hemos tenido suerte". "La monarquía siempre tiene un problema, y es el problema de la herencia, que los reyes nos pueden salir más listos o más tontos y el país tiene que aguantarlos", ha expuesto.

"Felipe es un hombre sensato, inteligente, bien preparado, menos dado a las pasiones que su padre. Juan Carlos… en fin, también tenemos que tener en cuenta la vida que pasó", ha detallado.

Albert Boadella ha defendido que el emérito, a los 10 años "lo hacen aterrizar en España, un país que ni conoce, y queda bajo 27 años bajo la tutela de un dictador, con todo lo que eso supone y representa". "Hay que pensar en lo que fue la infancia y la juventud de Juan Carlos I. Hay que mirarle con ecuanimidad", ha expuesto.

Tras ello, no ha dudado en aclarar el punto de vista que tiene de la reina Letizia. "¿Letizia? Bueno, es una mujer que no ha sido entrenada en el mundo de la monarquía, es una española normal y corriente", ha justificado.

"Está bien. Acompaña bien. Está muy preocupada por las modas, por el vestuario, cosa que a mí me parece excesiva, es algo a vigilar, porque una reina no es una modelo, es otra cosa distinta. Está bien. Es una mujer inteligente o al menos no da muestras de lo contrario", ha apostillado.

Sobre la princesa Leonor, Albert Boadella no ha dudado en asegurar que "es la mujer menos libre de España". "Porque ya tiene todo programado, y eso los españoles tenemos que pensarlo siempre. No se puede salir del guion, es algo terrible, es un peso tremendo, un gran sacrificio", ha añadido.

"Cuando la veo encaramarse a un barco, pienso 'pobre chica, no querría estar aquí'… no tiene más remedio. Para mí es una tragedia personal", ha sentenciado el actor y dramaturgo.