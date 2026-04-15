Choque entre Pablo Fernández y Nacho Abad en Cuatro: "¿Soy racista? ¿Facha y racista?"
Tras debatir sobre la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno.
El secretario de organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha intervenido este miércoles en el programa de Cuatro En boca de todos, donde ha protagonizado un enganchón con Nacho Abad.
El presentador del espacio matinal le ha preguntado "por qué no se debate el tema de la regularización (de migrantes) en el Congreso de los diputados" y "por qué se hace a escondidas".
Una pregunta a la que Pablo Fernández ha respondido tirando de retranca, apuntando que hay "un poco de pregunta en tu racismo". Nacho Abad, por su parte, ha reaccionado soltando una carcajada: "Otro que me llama racista. Pablo, ¿soy racista? ¿Y facha? ¿Las dos cosas? ¿Racista y facha?".
"Tienes un discurso profundamente racista, Nacho, pero profundamente racista, a unos niveles exacerbados", ha contestado Pablo Fernández, que seguidamente ha dado sus argumentos sobre la cuestión de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
"Un poco de argumentación en vuestro racismo"
"Pablo, ¿todos los que estamos en contra de esta regularización somos racistas? ¿Todos, todos, todos?", le ha preguntado Nacho Abad al portavoz de Podemos. "Los argumentos que estáis dando son profundamente racistas", ha reiterado Pablo Fernández.
"Vincular la migración con delincuencia es profundamente racista, y como digo, se os ha caído un poco de argumentación en vuestro racismo", ha sentenciado el de Podemos, que no es la primera vez que protagoniza un desencuentro similar junto a Nacho Abad.
El mes pasado, y tras el batacazo de la izquierda en las elecciones de Castilla y León, en las que Podemos no obtuvo representación. Tirando de ironía, Nacho Abad se dirigió a Pablo Fernández para mostrarle su apoyo.
"Estoy preocupado, no estoy durmiendo... Con todo el cariño del mundo, te tengo cariño. No tenemos posturas ideológicas similares, no se parecen en nada, ya te lo digo. Yo soy más de centro y tú eres de izquierda, izquierda...", dijo el presentador de En boca de todos.
"Centro, centro, más centro aderechado", contestó Pablo Fernández, que pese a la debacle electoral de su partido, acogió con deportividad las palabras de Nacho Abad. "Pablo, a mis brazos", acabó diciendo el periodista de Cuatro.