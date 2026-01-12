El Real Madrid comunica la salida de Xabi Alonso del banquillo blanco y anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador  

El Real Madrid ha comunicado este lunes la salida del banquillo del conjunto blanco de Xabi Alonso tras la derrota del equipo en la Supercopa ante el Barça.

En un comunicado emitido por el club resaltan que la decisión ha sido tomada por "mutuo acuerdo" para "poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", relata el comunicado poniendo en valor su trayectoria como entrenador y como jugador.

Arbeloa, nuevo entrenador

Acto seguido el Real Madrid ha anunciado que Álvaro Arbeloa, el que ha sido hasta la fecha entrenador del Castilla, sustituirá al donostiarra en el banquillo del primer equipo. "Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia", resalta el club en un comunicado paralelo.

Álvaro Arbeloa en Nueva York en 2019. Mike Stobe via Getty Images

Este movimiento del conjunto blanco viene sucedido de la derrota en la Supercopa de España que enfrentaba al equipo de la capital contra su clásico rival, el FC Barcelona, en un partido ajustado hasta el último minuto donde Raphinha decantó el marcador a favor de los azulgranas en el último instante.

La situación de Alonso ha sido delicada desde la llegada a la capital. Después de alzarse con la Bundesliga con el Bayern Leverkusen en 2024, llegaba a Madrid con un nuevo proyecto tras la salida de Carlo Ancelotti y un intratable Kylian Mbappé.

Sin embargo, tras los malos resultados que ha ido acumulando a lo largo de la presente temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu y una conocida mala relación con algunos pesos pesados del vestuario, la decisión final a la que han llegado tanto el club como el jugador ha sido la salida en mitad de la temporada.

Ahora, Álvaro Arbeloa abandona los asientos del Castilla para afrontar todo un reto: en Liga el Real Madrid se encuentra a cuatro puntos del FC Barcelona y en Champions el conjunto se encuentra séptimo en la tabla de clasificación.

Recuerdos del pasado

Esta situación recuerda a la temporada 2015/2016 cuando un recién llegado Rafa Benítez —paradójicamente fue entrenador de Xabi Alonso— tuvo que abandonar los banquillos del Real Madrid a mitad de temporada (4 de enero, concretamente) tras una derrota ante el Barça. Por aquel entonces, el equipo también se encontraba a cuatro puntos del líder y clasificado en la Champions.

