Alquila un piso para pasar las vacaciones, la entrada les hace estallar de risa y el interior plantea una unánime pregunta

Javi Parra, Paula y Lydia son tres amigos y creadores de contenido que publican vídeos en TikTok bajo el nombre de 'Abogatass', en el que siguen el día a día de los 'trends' y comparten su día a día cuando están juntos.

En un viaje vacacional alquilaron un piso a través de Airbnb y lo que no sabían es cómo era la entrada. Tal ha sido su sorpresa que no han podido evitar estallar de risa, pero su interior ha planteado muchas preguntas tanto a ellos como a los propios usuarios que han comentado en el vídeo (@abogatass), que ha acumulado hasta el momento más de medio millón de visualizaciones y 35.000 'me gusta'.

"Cuando el Airbnb es un local de parque de bolas en mitad de la calle", han comenzado ironizando. Casi sin poder verbalizar por las carcajadas, han enseñado que los cristales de la puerta y las ventanas están personalizadas con una imagen de múltiples llamas de colores.

Al acceder al interior, el piso les ha encantado, sin embargo, algunos usuarios se han percatado, a pesar de la corta duración del vídeo, que el piso no tenía ventanas. "¿Y la ventilación?", han preguntado. "Inexistente", han respondido.

"Por dentro no estaba mal, el problema era que daba directamente a la calle y no podíamos bajar la persiana", han explicado respecto al comentario de la usuaria Silvia, que afirmaba el sitio no estaba tan mal al haber visto hoteles y apartamentos "muchísimo peores".

Otros casos de pisos alquilados surrealistas

Muchos son los casos de alquileres vacacionales en pisos que dan muchas sorpresas, especialmente en el extranjero, como el que se encontró el creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_), que cuenta con 160.000 seguidores en TikTok y que se propuso alquilar el alojamiento más barato de Tailandia. En este caso las palabras sobran y solo es necesario verlo.

O como la pareja Jossy y Jasmin, que alquilaron un alojamiento en Portugal que prometía "vistas al mar" y al levantar la persiana se encontraron con toda una sorpresa: una obra.