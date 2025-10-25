Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alquila un piso para pasar las vacaciones, la entrada les hace estallar de risa y el interior plantea una unánime pregunta
Virales

Virales

Alquila un piso para pasar las vacaciones, la entrada les hace estallar de risa y el interior plantea una unánime pregunta

Algunos dirían que es un "caso aislado".

Juan De Codina
Juan De Codina
Publicación de TikTok de @abogatass

Javi Parra, Paula y Lydia son tres amigos y creadores de contenido que publican vídeos en TikTok bajo el nombre de 'Abogatass', en el que siguen el día a día de los 'trends' y comparten su día a día cuando están juntos.

En un viaje vacacional alquilaron un piso a través de Airbnb y lo que no sabían es cómo era la entrada. Tal ha sido su sorpresa que no han podido evitar estallar de risa, pero su interior ha planteado muchas preguntas tanto a ellos como a los propios usuarios que han comentado en el vídeo (@abogatass), que ha acumulado hasta el momento más de medio millón de visualizaciones y 35.000 'me gusta'.

"Cuando el Airbnb es un local de parque de bolas en mitad de la calle", han comenzado ironizando. Casi sin poder verbalizar por las carcajadas, han enseñado que los cristales de la puerta y las ventanas están personalizadas con una imagen de múltiples llamas de colores.

Al acceder al interior, el piso les ha encantado, sin embargo, algunos usuarios se han percatado, a pesar de la corta duración del vídeo, que el piso no tenía ventanas. "¿Y la ventilación?", han preguntado. "Inexistente", han respondido.

"Por dentro no estaba mal, el problema era que daba directamente a la calle y no podíamos bajar la persiana", han explicado respecto al comentario de la usuaria Silvia, que afirmaba el sitio no estaba tan mal al haber visto hoteles y apartamentos "muchísimo peores".

Otros casos de pisos alquilados surrealistas

Muchos son los casos de alquileres vacacionales en pisos que dan muchas sorpresas, especialmente en el extranjero, como el que se encontró el creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_), que cuenta con 160.000 seguidores en TikTok y que se propuso alquilar el alojamiento más barato de Tailandia. En este caso las palabras sobran y solo es necesario verlo.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

O como la pareja Jossy y Jasmin, que alquilaron un alojamiento en Portugal que prometía "vistas al mar" y al levantar la persiana se encontraron con toda una sorpresa: una obra.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco