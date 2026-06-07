Almeida obsequia de León XIV con las Llaves de Oro Madrid: todos los nombres obsequiados con el mayor reconocimiento de la capital

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega al Papa León XVI de la Llave de Oro de la capital en el zaguán del Palacio de Cibeles mientras en la plaza esperaban miles de personas para la multitudinaria Santa Misa por el Corpus Christi. Un obsequio que recibieron sus predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, en sus visitas a la capital

Este momento ha sido uno de los momentos más esperados de la segunda jornada del papa en Madrid y ha tenido lugar a la llegada del Pontífice al Palacio de Cibeles, quien ha sido recibido primero por los Reyes de España y por sus hijas. Tras ello, se ha acercado al alcalde de Madrid, quien le ha dado la bienvenida.

En este momento el Papa le ha hecho un obsequio a José Luis Martínez-Almeida, quien ha respondido haciéndole entrega de la Llave de Oro de la ciudad. A continuación, el Pontífice ha escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Máximo reconocimiento de la ciudad de Madrid

La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial.

Martínez-Almeida ha seguido de esta forma la línea de dos de sus predesores. El primer alcalde que entregó las llaves de Madrid a un papa fue Enrique Tierno Galván. Se las dio a Juan Pablo II en la Plaza del Doctor Gregorio Marañón. Unos años más tardes, Alberto Ruiz-Gallardón hizo lo mismo con Benedicto XVI. Esta vez, en la Puerta de Alcalá. Pero no hay que ser cabeza de la Iglesia para recibir este título. Estas son las personalidades que han recibido las Llaves de Oro, en una lista recogida por El Debate.

1812. Arthur Wellesley, duque de Wellington.

1964. Casimiro Morcillo,

1970. Richard Nixon.

1975. Gerald Ford.

1977. António Ramalho Eanes.

1978. Valéry Giscard d’Estaing.

1979. Nicolae Ceaucescu.

1982. Juan Pablo II.

1985. Julio María Sanguinetti.

1988. Isabel II y Erich Honecker.

1999. Andrés Pastrana,

2002. Kofi Annan.

2004. Alejandro Toledo.

2005. Hu Jintao.

2006. Vladimir Putin (retirada en 2022).

2007. Abdalá bin Abdelaziz.

2007. Mijaíl Gorbachov.

2008. Felipe Calderón.

2008. Naruhito.

2009. Cristina Fernández de Kirchner.

2009. Evo Morales.

2011. Benedicto XVI.

2011. Rey Carlos III de Reino Unido.

2014. Enrique Peña Nieto.

2017. Mauricio Macri.

2018. Marcelo Rebelo de Sousa.

2018. Xi Jinping.

2019. Martín Vizcarra.

2020. Juan Guaidó.

2021. Moon Jae-in.

2021. Sergio Mattarella.

2022. Tamim bin Hamad Al Thani.

2023. Gustavo Petro.

2025. Edmundo González.

2025. Haitham bin Tariq.

2026. María Corina Machado.

2026. Papa León XIV.

Una misa multitudinaria

Ha sido minutos antes de que el Pontífice se haya dirigido a la icónica Plaza en cuyos alrededores la organización espera que lleguen a congregarse cerca de un millón de personas para escuchar las palabras del Papa en su primera visita de Estado a España.

Este acto ha contado con la presencia de los Reyes de España y sus hijas, además del propio alcalde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en representación del Gobierno central y líderes de la oposición nacional.

A ellos se ha dirigido desde el altar de casi 600 metros cuadrados con un Cristo de grandes dimensiones (una réplica del Cristo de las hermanas de Belén) colgado en el centro. Hay 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después, todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

El segundo día del Pontífice en la capital continuará por la tarde a las 16.30 horas cuando Robert Prevost tenga un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro Tejer redes, que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.