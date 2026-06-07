La reunión del papa León XIV con varias víctimas de los abusos de la Iglesia será este lunes en la Nunciatura

La reunión entre Robert Prevost, el papa León XIV, y varias víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia se celebrará este lunes por la tarde. La agenda va cerrando huecos. Será en la Nuncia Apostólica de Madrid, considerada la embajada del Vaticano en España. Los detalles sobre cuándo y dónde se celebrará este encuentro, que se filtró este viernes y avanzó El País, los ha adelantado ahora la Cadena Ser.

La Nunciatura Apostólica es el lugar de residencia del monseñor Piero Pioppo, nuncio del Vaticano para España y Andorra. El inmueble también es el hospedaje de los papas durante sus visitas a España. Es donde pernocta el papa León XIV durante su visita a Madrid y es donde ya durmieron papas como Benedicto XVI o Juan Pablo II durante sus viajes a España en 2011 o 2003, respectivamente.

La posibilidad de que León XIV celebrara un encuentro con víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia en España ya marcó el viaje del Pontífice a España incluso antes de que aterrizara. El periodista británico Gareth Gore, autor de Opus: Ingeniería financiera, manipulación de personas y el auge de la extrema derecha en el seno de la Iglesia católica fue uno de los primeros en advertir que esto sucedería.

Gore es el autor de esa polémica investigación sobre el Opus Dei y celebró un encuentro en marzo con el papa León XIV donde el Pontífice valoró su trabajo. Días atrás, Gore confirmó a El País que, según fuentes cercanas al papa, se celebraría un encuentro con supervivientes de los abusos, si bien estas no serían "víctimas" del Opus en tanto que "la agenda del Papa está completamente llena", según reveló.

Finalmente, este viernes a última hora de la tarde el propio Vaticano confirmó en un inusual comunicado que León XIV celebrará un encuentro privado con supervivientes de abusos. Ahora la Cadena Ser confirma que este encuentro tendrá lugar el lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica en España, ubicada en el exclusivo barrio de Nueva España, en Chamartín.

Otros digitales, como el medio especializado en religión Vida Nueva, también confirman que este encuentro con supervivientes de los abusos se producirá este lunes a las 16:15 horas, es decir, a primera hora de la tarde. León XIV recibirá a varias víctimas en la misma jornada en la que recibirá a Pedro Sánchez a las 9:30 de la mañana también en la Nunciatura, o acudirá al Congreso de los Diputados a las 10:30 horas.