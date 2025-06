Ana Belén solo necesita una frase (y qué frase) para resumir lo que está pasando en España

La actriz y cantante Ana Belén ha sacado su primer disco en los últimos siete años. En su gira, presentando Vengo con ojos nuevos, ha hecho una parada en La Razón en la que ha dejado una sola frase sobre lo que está pasando en la actualidad política en España.

Entre las canciones del disco, han surgido preguntas sobre Ábalos, feminismo y ha rematado la situación resumiendo brevemente cómo está viendo los escándalos políticos. Una frase que refleja lo que piensa con honestidad.

"Es triste... Para toda la gente de izquierdas es muy triste", ha resumido la cantante. No ha necesitado más para resumir lo que piensa. Respecto a "los aliados del feminismo" que dicen apoyarlo, pero luego tienen conductas opuestas, tampoco se ha cortado al responder que "en todos los sitios cuecen habas y a veces calderadas".

En una entrevista en ABC también habló sobre el tema y expresó no saber "qué significa lo de aguantar" y duda de cuánto sirven las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No sé si con eso podemos seguir apoyándole, no lo sé", ha confesado la actriz.

La UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Hoy se ha conocido la noticia de que ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la declaración voluntaria fijada para el 25 de junio y que le cite el próximo julio.

Esto se debe a que quiere que su abogado tenga tiempo de estudiar en profundidad la documentación completa de la causa.