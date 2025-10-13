Ana Belén responde alto y claro a si es compatible ganar mucho dinero y ser progresista
La cantante ha respondido a si se está produciendo un retroceso en la sociedad.
La cantante Ana Belén fue entrevistada este domingo en el estreno de la segunda temporada de Al cielo con ella, que conduce la humorista Henar Álvarez en La 2, y respondió a si, en su opinión, es compatible ganar mucho dinero y tener una ideología progresista.
"Creo que no es complicado, solo basta con abrir los ojos y mirar a lo que hay alrededor, enfrente o en el barrio de al lado. También basta con que abras un periódico, escuches y veas las noticias y todo lo que está pasando, entonces no es complicado", ha asegurado la artista madrileña.
Además, también ha sido preguntada por si siente que en algunas cosas se ha ido para atrás y se ha producido un retroceso: "No es que lo siento, es que lo veo y es evidente. Damos por hecho tantas cosas que se han luchado, que ha habido mucha gente que ha puesto tanto y se ha dejado mucho y pensamos que esto es fiesta y que ya lo tenemos, pero no. No es que no lo veamos en un entorno cercano, que puede ser en nuestra ciudad o país, es que es a nivel mundial".
Ana Belén ha afirmado que ella confía mucho en "la buena gente" y ha asegurado que "hay mucha gente buena y es importante saber que están ahí y que son referentes". "Eso tiene que ver con algo que pensamos que no es importante, pero que sí que lo es y es la memoria. ¿Quiénes marcaron el camino hace años? ¿Quiénes han sido referentes para llegar a donde hemos llegado? Eso es importante", ha añadido.
La invitada ha reconocido que nunca se ha callado, pero que a la vez ha tenido la suerte de coincidir en el tiempo con "personas insuperables".
Por último, ha dejado una reflexión sobre la educación, ya que las nuevas generaciones aunque no hayan vivido todo lo anterior aprenden "con el comportamiento que vean y respiren en casa". "Tiene mucho que ver la educación que se da a nuestros estudiantes, pequeños, medianos, adolescentes o universitarios, es muy importante", ha rematado.