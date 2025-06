Ana Iris Simón habla ahora del día que Abascal subió a la tribuna del Congreso con su libro

El 30 de junio de 2021 Santiago Abascal subió a la tribuna del Congreso de los Diputados con el libro Feria, de Ana Iris Simón, provocando cierta polémica acerca de las reflexiones que la escritora dejó plasmadas en un libro que se convirtió en un fenómeno de ventas ese verano.

Ahora, en 2025, la escritora ha hablado en El sentido de la birra de ese momento e incluso de lo que le dijo una amiga suya cuando vio al líder de Vox portando Feria en la mano para dar un discurso en el hemiciclo.

"Hay una parte frustrante que es Santiago Abascal subiendo al estrado del Congreso con mi libro en la mano pero una amiga me decía 'no vas a emitir un comunicado' como si yo fuese la UCO. Le decía pues no, porque tengo que estar agradecida a todos y cada uno de mis lectores", ha empezado diciendo.

Y ha añadido: "Y si encima Abascal leyendo un libro en el que hablo de mi abuelo comunista y hago una crítica al capitalismo siendo ellos profundamente liberales y hablo de mi hermano gay y le gusta y le resuena, joder qué bien tío. Habré hecho algo de valor. No puedo reprocharle a alguien que me lea desde unas ideas distintas sino todo lo contrario. Agradecerle que se haya expuesto a ello".