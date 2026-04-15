Ana Morgade muestra su vientre como defensa de la normalización del cuerpo después del parto y arrasa

La cómica y colaboradora de Al cielo con ella Ana Morgade ha acaparado centenares de comentarios y miles de reproducciones en las últimas horas con lo que ha hecho en su sección en el programa de Henar Álvarez de TVE.

En un momento dado, la humorista quiso defender la naturalidad del cuerpo de la mujer después de un parto y, para ello, lo hizo en primera persona enseñando su vientre en medio del plató.

"Básicamente os voy a enseñar lo que es una barriga de una señora de más de 40 años que ha dado a luz", afirmó Morgade, levantándose del sillón en el que estaba y dejando sorprendidos a todo el público y hasta a la propia presentadora.

La humorista, tras desabrocharse la bragueta y levantarse la camiseta, les preguntaba a los compañeros de realización si se veía bien y a los cámaras les pedía que la sacaran para que la enseñaran.

"Si llegáis viva a mi edad y habéis dado a luz, os saldrá lo que yo llamo las tres sonrisas. La primera es la que nace en la parte inferior y es lo que se alegra tu cuerpo de verte, mientras que la segunda nace ahí en medio y es la que yo llamo la sonrisa del gato porque se parece al hocico de un gatete. Por último, la tercera y mi preferida es la de arriba, que es el bigote de Dali", describió Morgade.

Álvarez quiso añadir que le faltaba una cuarta y enseñó la que ella consideraba que era, que es la producida por la cesárea en el parto.

Las reacciones en redes

En X este momento ha tenido mucha difusión tras ser compartido por cuentas como Todo Realities y ya ha superado las 700.000 reproducciones y ha generado respuestas como estas: