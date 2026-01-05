Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Obregón deja a pocos indiferentes con su mensaje sobre lo que está pasando en Venezuela
Virales

"Esto no es una invasión", dice.

Rodrigo Carretero
Ana Obregón
La actriz y presentadora Ana Obregón.Getty Images

La conocida actriz y presentadora Ana Obregón, recordada por su participación y decenas de series y programas como Ana y los 7 o Qué apostamos, ambos de TVE, ha provocado una multitud de reacciones con su mensaje sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en las últimas horas.

Después de que el Ejército de Estados Unidos capturase al presidente de ese país, Nicolás Maduro, Obregón no se ha cortado y ha mostrado públicamente su apoyo a la operación liderada por Donald Trump.

Según la actriz, "esto no es una invasión" sino "una LIBERACIÓN para Venezuela": "Es una detención del dictador y narcotraficante que sembró el terror y secuestro al pueblo venezolano durante un cuarto de siglo".

"¡Venezolanos! El gobierno de Maduro os quitó TODO MENOS las ganas de ser LIBRES". "POR ESO, HOY, TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO CON SENSIBILIDAD, HUMANIDAD Y EMPATÍA CELEBRAN VUESTRA LIBERTAD. VENEZUELA LIBRE!!", ha agregado Obregón. 

Miguel Bosé, también en mayúsculas 

No es el único rostro conocido que se ha expresado en términos similares. El cantante Miguel Bosé ha ido en la misma línea, incluso en el uso de las mayúsculas: "CONTIGO MI VENEZUELA, COMO SIEMPRE, DESDE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!".

"QUE SOPLEN LOS VIENTOS DEL CAMBIO Y DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA QUE EDMUNDO Y CORINA HAN DE LIDERAR. ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR… QUE TIEMBLEN LOS MALDITOS!!! VIVA VENEZUELA LIBRE!!!", ha señalado, en claro interés porque tanto Edmundo González, como María Corina Machado, lideren el país.

Edmundo González pide apoyo

De hecho, el excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha defendido a última hora de este domingo su legitimidad como presidente electo del país latinoamericano y ha instado al Ejército a "cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", las últimas elecciones presidenciales, tras las que se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria de Nicolás Maduro y denunciar un fraude mientras múltiples gobiernos y organizaciones pedían transparencia a las autoridades.

"La normalización real del país solo será posible cuando (...) se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", ha manifestado el opositor en una declaración en vídeo difundida en su cuenta en la red social X en la que también ha pedido, al mismo nivel, que "se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución"

