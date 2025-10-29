Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Pastor se las tiene con Mazón: "Respóndame a la pregunta, no me dé las gracias"
Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la terrible DANA que asoló la Comunidad Valenciana y que dejó 229 muertos sobre la mesa. Ahora, en el primer aniversario de la tragedia, todavía no se sabe qué estaba haciendo Carlos Mazón, presidente de la región, mientras su pueblo se ahogaba. 

Después de varias versiones y líos varios, nadie sabe por qué el máximo dirigente del gobierno valenciano no estaba en el CECOPI coordinando una respuesta para ayudar a su pueblo y sí en un restaurante cercano con una periodista llamada Maribel Vilaplana cuya versión de los hecho, explicada en una carta hace unas semanas, tampoco coincide con la última. 

Según el diario Levante-EMV, Mazón y Vilaplana se desplazaron juntos hacia la entrada peatonal más cercana del aparcamiento Glorieta Paz, en Valencia, donde la periodista tenía su coche. En una entrevista, Mazón no dijo que había ido al parking y Vilaplana, en su carta, habló de "despedida" antes de salir del restaurante en el que comieron juntos aquel día.

Mazón esquiva a Ana Pastor

Ahora, la periodista Ana Pastor, ha querido preguntar al presidente valenciano por todos estos cambios de versión desde hace un año y justo el día antes del funeral de Estado por los fallecidos donde, a pesar de las quejas, sí estará Mazón. 

"Una pregunta rápida que llevamos todo el día aquí. ¿Qué hizo? ¿Acompañó al parking a Maribel Vilaplana?", le ha preguntado la periodista de laSexta. "Contéstenos que llevamos aquí todo el día, por favor", le ha insistido sin conseguirlo. 

Mazón ha afirmado que dentro de poco es el funeral y ha repetido en varias ocasiones que "muchas gracias". "Además de darme las gracias respóndame por favor. No me agradezca, respóndame, por favor. ¿Acompañó o no a Maribel Vilaplana al parking?", ha señalado de nuevo. 

Antes, Pastor ha contado que ha estado casi 12 horas esperando a Mazón en la puerta del Palau de la Generalitat para hacerle una pregunta y que no ha sido posible porque no ha querido responder. 

