El consejo que Rosalía pidió a Ana Torroja en un tren: "Venía de fábrica muy bien amueblada"

Ana Torroja ha contado en Cadena Dial una anécdota con Rosalía que hasta entonces era un secreto. Lo ha hecho en una entrevista con la periodista y locutora Patricia Imaz, muy querida en redes sociales por sus entrevistas a artistas del mundo de la música, como ya ha hecho con Alejandro Sanz, Cepeda, Ana Mena, Antonio Orozco, entre muchos otros.

"Fíjate dónde está Rosalía hoy", ha advertido la cantante al principio del extracto de la entrevista, publicado en el perfil de TikTok de la periodista (@patriciaimaz). Fue cuando estaba grabando Mil razones, de la que algunas canciones produjeron El Guincho y Alizzz: "Rosalía estaba terminando su Mal Querer. Se pasaba por el estudio alguna vez y, de hecho, está en alguna de las canciones, metió su varita mágica".

Tenían conversaciones en las que se preguntaban adónde iban o qué iban a hacer en los próximos días: "Todavía no era lo que es hoy y entonces, cosas de la vida que a mí me parecen maravillosas, me siento en mi sitio en el tren, pasillo, vagón X; de pronto llega alguien y se sienta a mi lado, miro y digo: ¿Rosalía?".

"¿Qué haces cuando tienes éxito?"

Por pura casualidad, se sentaron una al lado de la otra en el tren: "Si lo hubiéramos planeado, seguramente no nos habría salido porque, además, ella cogió el billete como tarde". Durante el trayecto de Barcelona a Madrid estuvieron charlando y Torroja la describió como "muy asustada".

Y así la ha definido ahora: "Es una chica con una cabeza muy bien puesta, muy inteligente, y el don que tiene es increíble". Fue entonces cuando Rosalía comenzó a hacerle preguntas: "¿Y tú qué crees? ¿Y qué pasa? ¿Cuando tienes éxito, qué haces?". Le pidió consejo sobre qué hacer cuando se tiene éxito.

"Tuvimos una conversación y yo le contaba sobre mi experiencia, que no sé si le serviría o no porque ya venía ella de fábrica muy bien amueblada", ha añadido. También ha revelado que después no se volvieron a encontrar, pero sí se han escrito "de vez en cuando".