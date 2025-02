Anabel Alonso alza la voz en los Goya: el destinatario de sus dardos es evidente

La actriz Anabel Alonso ha asegurado que le parece "desmedida" la reacción que está habiendo por los polémicos tuits racistas de Karla Sofía Gascón.

Preguntada por el asunto en la alfombra roja de Los Goya, Alonso ha asegurado que cree que todo es "un poco desproporcionado".

"Los tuits son censurables, punibles, no los comparto de ninguna manera, pero me parece una reacción exagerada. Sobre todo, el tsunami este empezó en Norteamérica, sabiendo que tienen de presidente a un señor que dice cosas mucho más bestias: que los inmigrantes comen mascotas... animaladas que dice cada día", ha asegurado en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Y llevando a los inmigrantes que no tienen papeles como si fueran asesinos en serie. Me descoloca. Ese tsunami se ha contagiado un poco porque, como en todo, vamos a rebufo", ha insistido.

"Me parece una reacción exagerada, un castigo muy bestia, sobre todo vuelvo a repetir, en un país en el que su máximo representante dice que va a hacer un resort en Gaza y que los inmigrantes comen mascotas y las mujeres no tienen derecho al aborto. Quiero decir... me choca", ha subrayado.