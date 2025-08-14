Anabel Alonso habla en estos términos de Óscar Puente: es tan breve como concisa 

La actriz Anabel Alonso ha concedido una entrevista al diario El Mundo a raíz del estreno el próximo día 29 de agosto de su nueva película, Campamento garra de oso. Durante la conversación, la intérprete ha reconocido que le gusta el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Alonso ha sido preguntada en la última cuestión por el político que le gusta en la actualidad. Ella no ha tenido problemas en confesar que es el exalcalde de Valladolid: "Me hacen mucha gracia los tuits que pone Óscar Puente. Así, como con cierta ironía".

También ha sido preguntada por el manifiesto que firmaron varios compañeros de profesión de Alonso para dar su apoyo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y por si le hubiera gustado suscribirlo. "Es que ni me lo leí. Sí que es verdad que hay un acoso y derribo, y procesos judiciales absurdos", ha comenzado respondiendo ella.

"Una cosa es que hagas una oposición en la que digas que estás más de acuerdo con esto que con lo otro. Pero que sea todo 'no'. Y que uno y el otro y la mujer... e investigaciones prospectivas, y que no encuentren nada. Tampoco sé por qué no contraatacan. No con el 'y tú más', porque creo que tienen armas para defenderse", ha sentenciado.

Finalmente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alonso ha afirmado que "miente más que habla" y que "eso es algo muy fácil de rebatir", aunque para ello hay que hacerlo "con el mismo ruido que ella".

"No creo que sea rebajarse, sino contraatacar. Y si tienen casos de corrupción, sacarlos, que tienen un montón, porque fíjate que tienen el alfabeto entero", ha concluido la popular actriz.