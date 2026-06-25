Un hostelero, sobre repartir las propinas por igual: "No hay que despreciar al friegaplatos ni al ayudante"

El dueño del restaurante Las Brasas Steak House ha respondido al vídeo de un joven que defendía que las propinas acumuladas en hostelería no deberían repartirse a partes iguales porque "no tiene mucho sentido". Por eso ha dado su punto de vista más allá de si uno de los camareros trabaja más horas que otro, desentrañando punto por punto sus argumentos.

En el vídeo, publicado en el perfil de TikTok de la empresa (@lasbrasassteakhouse), ha expresado que "con el chico este en mucho de sus vídeos hay cosas que coincido y otras que discrepo": "En esto discrepo porque a la hora de repartir las propinas, si las horas son iguales tienen que repartirse por igual".

"Si trabajan menos horas, pues menos horas, pero no hay que despreciar ni al friegaplatos ni al ayudante porque esa propina no se lleva a cabo si el friegaplatos no friega sus platos bien y si el camarero pone los vasos con el hielo o el vaso limpio", ha destacado.

Todos por igual

Por otro lado, que una persona trabaje más o menos, o si "uno va más aseado o menos aseado", ahí tiene que entrar la empresa a sancionar al trabajador o a advertirle, pero no el bote. Tampoco por ser jefe de rango "tienes que tener más propinas que otro, no, ahí no".

En el caso de su empresa, tienen sus propios "estándares": "Si una persona lo hace mal o si una persona se escaquea o viene en malas condiciones, la empresa es quien viene a sancionar a esa persona, no el bote".

El vídeo ha alcanzado más de 145.000 visualizaciones y más de 6.000 'me gusta'. En cuanto a las reacciones, hay muchos usuarios compartiendo sus experiencias: "Todo es una cadena y todos son importantes para un buen servicio, las propinas para todos".

El usuario @charlyquesadasantana abre debate al opinar que quizá dependa del sistema de trabajo: "En un bar donde todo sale del mismo sitio y cada uno trabaja partiendo del mismo sitio, pues sí, pero en una discoteca, por ejemplo, en la que hay varias barras y hay más propina en una barra que en otra, será porque ese camarero o camarera atiende mejor, es más amable y por eso la gente va donde está él o ella".