Antón Losada se dirige a Alfonso Rueda por los incendios para hacerle una pregunta que no le hará ninguna gracia

El politólogo Antón Losada ha hecho una de sus intervenciones habituales en el programa Malas Lenguas, de TVE. Preguntado por Jesús Cintora sobre la "bronca política" por la gestión de los incendios que están arrasando cientos de miles de hectáreas, Losada se ha explayado y dirigido directamente a Alfonso Rueda, aunque tampoco se ha olvidado de la gestión de la Xunta de Galicia.

"La política habitual del PP cuando gobierna en Galicia es la ocultación sistemática del número de focos, el alcance de los fuegos, los dispositivos que se han montado o no, del daño que se ha causado...", ha comenzado expresando durante sus dos minutos de intervención.

"A día de hoy se sigue sin saber las hectáreas que se han quemado, todas las fuentes que recibimos son indirectas, no a través de la Xunta", ha añadido el politólogo. Ha sido justamente después cuando le ha dedicado gran parte de su reflexión a Rueda, a quien atribuye una estrategia del fuego basada en "la propaganda".

Haciendo un esquema, lo primero que ha mencionado es que ocultan los fuegos, incluso si es un verano "que no es muy caluroso" y se pueden controlar, "prácticamente no se cuentan". "Cuando la realidad supera y desborda, no queda más remedio que contarlo", ha añadido. En esa "frontera final de propaganda de que está todo bajo control", ha defendido que utilizan la estrategia de "culpar a otro", siendo justo en ese momento cuando se ha acordado de Feijóo.

"Feijóo lo dijo en 2017..."

"Feijóo lo dijo en 2017, en octubre, se le quemaron 50.000 hectáreas en una semana en el sur de Pontevedra y en Orense. ¿De quién fue la culpa? De las colillas que tiraban los conductores, del viento...", ha recordado. Y tal como ha revelado después, con Rueda "es lo mismo".

"Este fin de semana vivimos cosas contradictorias: nos dicen que por su naturaleza los fuegos son inapagables y hay que dejarlos arder, pero también que no se pueden apagar porque Sánchez no les da los medios... Mi pregunta para Alfonso Rueda es cuál de las dos es verdad: ¿son inapagables o es que no hay medios? ¿No teníamos el mejor sistema de extinción de Europa?", ha rematado Losada.