Antonio Banderas provoca una multitud de reacciones con sus palabras sobre las subvenciones 

El actor Antonio Banderas ha provocado una multitud de reacciones por unas declaraciones sobre las subvenciones que ha hecho durante una entrevista en EsRadio.

"En mi teatro no hay un duro público, eso lo aprendí de mi etapa en EEUU", es el titular que ha destacado Libertad Digital y que está provocando tantos comentarios.

En esa parte de la conversación, Banderas asegura que "es una de las cosas" que ha "tratado de evitar".

"En el teatro del Soho ahora tenemos un proyecto donde ya entra lo público-privado, pero en el teatro del Soho no hay ni un duro público. No tengo subvención, lo hacemos todo a pulmón. Tengo mis colaboradores que son empresas privadas y eso lo aprendí un poco también de mi experiencia norteamericana", explica.

"Yo no estoy en contra de lo público, cuidado, en absoluto. Pero yo ni lo necesitaba ni lo quería porque venía de un mundo donde yo me iba por ejemplo al teatro a ver la ópera de San Francisco Yo veía una placa enorme con unos nombres de todos los benefactores", señala.

Banderas asegura que si allí quieren tener a Barenboim dirigiendo la orquesta y quieren tener a Plácido Domingo cantando ópera "se lo pagan": "Entonces se reúnen empresas y personas físicas y ponen un teatro y se lo pagan y después eso lo abren también cuando los socios van a ver el teatro para que también el público lo pueda disfrutar".

"Y nadie habrá oído nunca hablar del teatro nacional norteamericano ni del ballet nacional norteamericano porque no existe. No creen en ese proteccionismo que existe en Europa, que está muy bien. Pero allí eso no es así. Broadway es privado Hollywood es privado. Ahí no entra ni un duro del tax", recuerda.

"Y yo seguí esa forma porque yo me daba cuenta de que a mí me contrataban para usar mi imagen y lo que hago es hacer lo mismo pero que los fondos vayan para el proyecto que yo quiero montar. Y así entraron La Caixa, El Corte Inglés, ahora Mahou... entran grupos empresariales que apoyan ese proyecto que creen que ellos reciben después un retorno de imagen y cumplen con una responsabilidad social corporativa".