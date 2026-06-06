Joaquín Reyes arrasa con su imitación del papa León XIV en 'El Intermedio'

La visita del papa León XIV convertirá Madrid en el epicentro del mundo durante unos días. Miles de fieles católicos acudirán a la capital de España para ver y escuchar al sumo pontífice en lo que será un acontecimiento histórico.

Con motivo de su llegada, el humorista Joaquín Reyes ha aprovechado para meterse en su piel, recorriendo las calles de Madrid en una nueva entrega de Zanguangos, su sección en El Intermedio.

En un vídeo de seis minutos, 'Robert Francis Prevost' desmiente que escogiera el nombre de León XIV por "ser fan de los 13 anteriores" o porque le guste mucho 'El rey león'.

El motivo real de su nombre es por la ciudad de León, de la que destaca la cecina, pues para él es "devoción". En la parodia de Joaquín Reyes, León XIV asegura que lucha contra "los malos malísimos como Donald Trump".

"Lo de robar no tanto"

"Donald Trump, relájate, que entre Venezuela, Groenlandia, Irán, Palestina... me lo tiene todo hecho un Cristo, pero Cristo en plan mal", asegura, para seguidamente afirmar que se considera un papa "progre".

Pero lo más destacado del vídeo tiene que ver con la Conferencia Episcopal, a la Joaquín Reyes mandó un recado. "Son más ratas, son de la cofradía del puño cerrao", bromea el humorista manchego.

Asimismo, 'León XIV' confiesa haber organizado su visita a España por la comida: "Vosotros sí que sabéis comer como un obispo". Y a modo de cierre recuerda la anterior visita de un papa a España, aprovechando para lanzar un dardo, pero esta vez a la clase política.

Un pajarito le contó que cuando Benedicto XVI fue a Valencia "había políticos que se pasaban el séptimo mandamiento por la Capilla Sixtina": "Lo de santificar la fiesta se os da muy bien, pero lo de no robar no tanto, eh, pájaros".

Máxima expectación por la visita de 'León XIV'

Madrid se blinda este fin de semana para recibir al papa 'León XIV'. Se trata de la primera visita de un pontífice a España en quince años, desde la estancia de Benedicto XVI en 2011.

El viaje a Madrid forma parte del tour que el sumo pontífice realizará por España entre el 6 y el 12 de junio, con paradas también en Barcelona y Canarias. Pero la primera parada será la capital, donde aterrizará a las 10:30 horas del sábado.

Durante su estancia en la capital, León XIV desarrollará una intensa agenda que combina actos litúrgicos multitudinarios, encuentros institucionales y visitas a proyectos sociales.