La familia real y El Vaticano: así es y ha sido la relación entre los Borbones y los papas

La infanta Elena y sus hijos, los reyes Juan Carlos y Sofía y Felipe y Letizia con sus hijas Leonor y Sofía junto a Benedicto XVI en La Zarzuela en 2011Photo by Royal Press Department -)

Robert Francis Prevost fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 en el cónclave realizado tras la muerte de Francisco, su antecesor como líder de la Iglesia Católica. 10 días después tuvo lugar la misa de inicio del pontificado de León XIV en la plaza de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron, entre otros, los reyes Felipe y Letizia.

Ese mismo 18 de mayo, Felipe VI y Letizia saludaron al pontífice y le invitaron a visitar España para fortalecer los vínculos entre nuestro país y la Santa Sede, y además crear nuevos lazos entre el recién elegido pontífice y la familia real española. León XIV recogió el guante y accedió a realizar una visita apostólica que se desarrolla entre el 6 y el 12 de junio de 2026, donde pasa por Madrid, Barcelona y Canarias.

Los reyes Felipe y Letizia con el papa León XIV en la misa por el inicio del pontificado FRANCISCO GOMEZ

La relación de la familia real con los papas ha sido tradicionalmente estrecha, y no hace falta retrotraerse demasiado para constatarlo. De ello nos habla Francisco Paniagua, periodista que, como responsable del área de sociedad de Onda Cero, lleva más de tres décadas siguiendo las actividades de la familia real española y ha cubierto más de 30 viajes papales y tres cónclaves.

"La relación es desde la cuna. El rey Juan Carlos fue bautizado por el que sería Pío XII", señala Paniagua, que recuerda así que el 26 de enero de 1938, el hijo de los condes de Barcelona recibió el sacramento del cardenal Eugenio Pacelli, que el 2 de marzo de 1939 sería elegido santo padre.

La reina Victoria Eugenia sostiene en brazos a su nieto, el rey Juan Carlos, en su bautizo en Roma, oficiado por el que sería papa Pío XII Bettmann Archive

Añade el periodista que "Juan Pablo II vino a España cinco veces, a lo que se unen las visitas de los reyes Juan Carlos y Sofía a El Vaticano. Las visitas a España de Juan Pablo II fueron apoteósicas. En las primeras, Felipe y las infantas Elena y Cristina eran muy jóvenes. A medida que pasaban los años Felipe tuvo más protagonismo. Y después, la familia se iba ampliando, pero la relación ha seguido siendo cercana con El Vaticano", sostiene.

Paniagua rememora "momentos muy especiales", como cuando en uno de los últimos viajes de Juan Pablo II a nuestro país, cuando ya estaba muy enfermo, "hubo una escena muy entrañable en la Nunciatura –la embajada de la Santa Sede en España- con los reyes Juan Carlos y Sofía hablando y solo se veían las cabezas. Lo recuerdo como algo muy entrañable y una muestra de la buena relación entre los anteriores reyes y el papa Juan Pablo II".

El papa Juan Pablo II, la reina Sofía haciendo uso del privilegio de blanco y el rey Juan Carlos en El Vaticano en 1981 Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Tras la muerte de Karol Wojtyła en 2005 fue sucedido por Benedicto XVI, con quien continuó el estrecho vínculo. Cuando el alemán estuvo en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011, fue recibido en La Zarzuela por la familia real, con niños incluidos.

De hecho, además de la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron Froilán y Victoria Federica. Antes de eso estuvo en 2006 en Valencia y en 2010 en Santiago de Compostela y Barcelona, siempre acompañado por miembros de la dinastía Borbón.

El papa Benedicto XVI saludando a la princesa Leonor y la infanta Sofía en La Zarzuela en 2011 Carlos Alvarez

"Vimos escenas familiares cercanas. Leonor y Sofía eran pequeñas y jugaban con los fajines de la sotana del papa y estas cosas. Era todo como muy cercano", señala el periodista, que añade que "cuando han estado los papas en La Zarzuela o en el Palacio Real, siempre ha habido momentos como muy en familia de ellos".

Pero el periodista también ha sido testigo de escenas más privadas que muestran una vez más el cercano vínculo entre borbones y pontífices: "Cuando los reyes Felipe y Letizia fueron a ver a Francisco al Vaticano pude entrar en el despacho del papa a saludar y a hablar con él. Allí pude ver cómo era de cercana la relación entre ellos y cómo hablaban fuera del protocolo de los grandes actos".

Felipe VI saludando al papa Juan Pablo II en presencia de la reina Sofía en La Zarzuela en 1982 con motivo de la primera visita del papa a España Cover/Getty Images

Es cierto que ahí sabían que había prensa, pero esta familiaridad de la que habla, de ser forzada, podría haberse fingido en los grandes actos públicos, pero difícilmente en este momento del que habla Francisco Paniagua. "Lógicamente no he estado cuando se cierra la puerta y no sé de qué hablarán en esos momentos, pero lo que yo he visto siempre ha sido mucha cordialidad con los papas, con Juan Pablo II, con Benedicto, con Francisco y ahora con Robert Prevost, León XIV, que es el que nos toca ahora".

Añade además el cronista real una anécdota que vivió en aquella visita de Felipe y Letizia a El Vaticano durante el pontificado de Francisco: "Recuerdo que el fotógrafo de Casa Real nos iba haciendo una fotografía a cada uno de los periodistas con el papa. Y Francisco nos regaló un rosario a cada uno que venía en una cajita. El único que no tenía era el fotógrafo de La Zarzuela, y recuerdo que el papa se levantó él mismo, fue a un armario y sacó otro rosario y se lo dio directamente".

Los reyes Felipe y Letizia junto al papa Francisco en su visita al Vaticano en 2014. Vatican Pool/Getty Images

¿Ha tenido la familia real un papa favorito? Es evidente que con León XIV no les ha dado tiempo a construir un vínculo, aunque parece que llegará con este viaje apostólico a España. En el caso de Francisco, es cierto que nunca llegó a visitar España pese a las reiteradas invitaciones, si bien se había comprometido a ir a Canarias y lo hubiera hecho de no haber enfermado y fallecido. Será León XIV el que lleve a cabo este viaje.

Con Benedicto XVI hubo igualmente sintonía. Aunque estuvo mucho menos tiempo, vino a España varias veces y su relación con España y con la familia real ha sido muy buena", asegura el periodista.

La Condesa de Barcelona con sus hijos, su nuera Sofia, su yerno y varios de sus nietos en una visita del Papa Juan Pablo II. Cover/Getty Images

Pero Paniagua asegura que el 'favorito' ha sido Juan Pablo II por una cuestión de tiempo. "Fueron casi 30 años de fortificado y cinco viajes a España, un país que tenía muy dentro y que consideraba como un pilar muy fuerte para la Iglesia". El primero fue en 1982, el segundo, en 1984, el tercero se produjo en 1989, el cuarto en 1993, y una década más tarde volvió a España por quinta y última vez. Entonces ya estaba enfermo y moriría dos años más tarde.

Fue este papa también el que recibió en El Vaticano a los entonces príncipes de Asturias, a la infanta Elena y Jaime de Marichalar y a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tras sus respectivas bodas, otra muestra del cariño y cercanía de los Borbones con el santo padre.

Otro debut para la princesa Leonor y la infanta Sofía

Las hijas de Felipe VI solo habían conocido a Benedicto XVI en 2011. Francisco sí tuvo varios encuentros con los reyes, de hecho su primer viaje al extranjero como reyes fue al Vaticano para reunirse con él, pero al no haber visitado nunca España durante su pontificado, Leonor y Sofía no tuvieron la oportunidad de estar con el papa argentino.

Sin embargo, sí han conocido a León XIV al haber sido incluidas en varios de los actos de la visita apostólica que realiza a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026. La princesa de Asturias y su hermana han estado en la recepción oficial al papa que tiene lugar en la mañana del 6 de junio en el Palacio Real. Al día siguiente participan junto a sus padres en una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles de Madrid.

Con su presencia, Leonor y Sofía debutan por primera vez en la recepción a un jefe de Estado. No es una visita de Estado, sino apostólica, pero tiene una gran relevancia. En ese sentido, Francisco Paniagua apunta a que "tiene ese componente político al ser el papa un jefe de Estado, pero a la vez estamos hablando de un líder religioso, espiritual, lo que hace que esta visita sea distinta. El grado de importancia de la visita es diferente, es más alto. Se le he ha dado más relieve".

En cuanto a la presencia de la nueva generación de la familia real, el periodista apunta que "es importante que estén presentes ahí porque la visita de un papa a España siempre es histórica, esas imágenes quedan ya para la historia. El hecho de que ellas dos estén en el recibimiento, que vayan a estar también en la misa del domingo por la mañana, nos deja fotografías que quedan ya para la historia".

Los siete papas de la reina Sofía

Pero además de que este viaje apostólico estreche lazos entre El Vaticano y los miembros más jóvenes de la familia real, supone que la reina Sofía ha conocido a otro papa. El primero con el que se reunió fue con Juan XXIII, que la recibió junto al entonces príncipe Juan Carlos tras su boda, celebrada en 1962. La pareja incluyó El Vaticano en su luna de miel como muestra de respeto al papa y para agradecerle su apoyo para celebrar este enlace.

El papa Pablo VI con los reyes Juan y Sofía, ella con el privilegio de blanco, en El Vaticano en febrero de 1977 UPI/Bettmann Archive/Getty Images

Los problemas llegaron al ser él católico y ella ortodoxa, princesa además de una monarquía entonces en ejercicio. Juan XXIII facilitó el proceso y se ideó una solución basada en realizar un enlace católico y otro ortodoxo. Y así todos contentos. De todos modos, Sofía se había convertido antes de casarse.

Después conoció a Pablo VI, cuyo papado se extendió entre 1963 y 1978, por lo que estuvo con él ya como reina de España. Tras su fallecimiento, fue elegido Juan Pablo I, el efímero pontífice que murió a los 33 días de tomar las riendas de la Iglesia Católica. Sin embargo, le dio tiempo a verle personalmente al asistir junto a Juan Carlos I a los actos de inicio de su papado.

Los reyes Juan Carlos y Sofía en la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII en El Vaticano en abril de 2024, poco antes de la abdicación de Juan Carlos I Markus Ulmer

Posteriormente llegaron Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, a los que también vio cara a cara. Y con León XIV son siete los papas a los que ha conocido la casi nonagenaria reina Sofía, que no ha dudado en participar en este viaje apostólico como miembro de la familia real de pleno derecho que es.