Así es la ciudad de China más española: el 90% de los chinos que viven en España son de aquí

Al este de China se encuentra Qingtian, una ciudad de algo más de 300.000 habitantes conocida por ser la localidad originaria de buena parte de los chinos que viven en España. Así lo señala el influencer chino @chikenpapi.

"Estoy en la ciudad de China en donde se habla español. De hecho, el 90 % de los chinos que veis en España son de esta ciudad, de Qingtian", explica en su cuenta de TikTok, donde cuenta curiosidades sobre el país asiático.

Actualmente, hay como unas seiscientas mil personas viviendo aquí y en España hay ciento treinta mil, así que imaginad", asegura @chickenpapi, que además cuenta a sus seguidores que "uno de cada cinco personas tiene una relación con España" en esta ciudad.

La mayoría de los qingtianeses en España tienen bazares, restaurantes, almacenes...", señala este joven mientras muestra los "cochazos que hay en la calle": "Sí que da dinero". "Hay un coche así cada tres o cuatro manzanas. Espectacular", resalta.

"Así que, para todas las personas que en un pasado se reían de los chinos, a ver quien se ríe ahora", sentencia @chickenpapi, evidenciando la capacidad económica de los habitantes de esta ciudad que se sitúa a pocos kilómetros de la costa.

Los creadores de contenido Dos x España y Ramilla de Aventura publicaron un video recientemente donde enseñaban que en Qingtian hay restaurantes españoles e incluso algún que otro establecimiento en el que se puede pagar en euros.

El incremento de la riqueza en esta ciudad, palpable en plena calle, procede en gran parte de personas nacidas en Qingtian que emigraron a España y han regresado con dinero para invertir en la creación de negocios.

Los autores del vídeo destacaban que "la mitad de habitantes de la ciudad viven fuera de China, principalmente entre España e Italia. En Qingtian es posible comer un bocadillo de jamón ibérico en un restaurante (o comprar jamón en el supermercado) y ver a residentes cenando tortilla de patatas.