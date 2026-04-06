Va a una boda china en España y enseña todo lo que se come
El creador de contenido @javijumper muestra plato a plato una celebración tradicional y hay un detalle que sorprende especialmente.
Las bodas siempre dan para mucho contenido en redes, pero lo que ha enseñado el creador @javijumper en TikTok ha llamado especialmente la atención. El motivo: el espectacular -y para muchos desconocido- menú de una boda china celebrada en España.
"Esta cena en una boda china os la vamos a enseñar ahora mismo", arranca en el vídeo, antes de desplegar una sucesión de platos que poco tiene que ver con lo habitual en las bodas españolas.
De medusa a cochinillo: un menú que sorprende
Lejos del clásico cóctel o el típico menú cerrado, la propuesta gastronómica destaca por su variedad y por algunos ingredientes que han sorprendido a muchos usuarios.
Entre los entrantes aparecen opciones como cangrejo, gambas… y medusa. Sí, medusa. "Medusa china", especifica en el vídeo, acompañada con salsa de soja.
A partir de ahí, el desfile de platos continúa sin pausa: ternera, cochinillo asado, pescado -"pescado chino", matiza-, arroz meloso, gamba roja o solomillo.
Un auténtico festín servido en formato continuo que refleja una de las claves de este tipo de celebraciones: abundancia y variedad como símbolo de prosperidad.
El final dulce (y diferente)
El cierre tampoco pasa desapercibido. El menú termina con un postre tradicional: mochi, un dulce típico asiático que pone el broche a una comida que ha generado todo tipo de reacciones en redes.
Muchos usuarios han destacado la cantidad de platos y la originalidad de algunos ingredientes, mientras que otros han reconocido que no se atreverían con todo lo que aparece en el vídeo.
Más que comida: tradición
Más allá de lo gastronómico, este tipo de banquetes tienen un fuerte componente cultural. En las bodas chinas, el número de platos y su variedad están cargados de simbolismo y representan buenos deseos para la pareja.
Y aunque la celebración tenga lugar en España, como muestra este vídeo, muchas de esas tradiciones se mantienen intactas.
Resultado: una boda que no solo sorprende por lo que se ve… sino, sobre todo, por lo que se come.