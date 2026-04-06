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Va a una boda china en España y enseña todo lo que se come
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Va a una boda china en España y enseña todo lo que se come

El creador de contenido @javijumper muestra plato a plato una celebración tradicional y hay un detalle que sorprende especialmente.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Banquete de una boda
Banquete de una bodaGetty Images

Las bodas siempre dan para mucho contenido en redes, pero lo que ha enseñado el creador @javijumper en TikTok ha llamado especialmente la atención. El motivo: el espectacular -y para muchos desconocido- menú de una boda china celebrada en España.

"Esta cena en una boda china os la vamos a enseñar ahora mismo", arranca en el vídeo, antes de desplegar una sucesión de platos que poco tiene que ver con lo habitual en las bodas españolas.

De medusa a cochinillo: un menú que sorprende

Lejos del clásico cóctel o el típico menú cerrado, la propuesta gastronómica destaca por su variedad y por algunos ingredientes que han sorprendido a muchos usuarios.

Entre los entrantes aparecen opciones como cangrejo, gambas… y medusa. Sí, medusa. "Medusa china", especifica en el vídeo, acompañada con salsa de soja.

A partir de ahí, el desfile de platos continúa sin pausa: ternera, cochinillo asado, pescado -"pescado chino", matiza-, arroz meloso, gamba roja o solomillo.

Un auténtico festín servido en formato continuo que refleja una de las claves de este tipo de celebraciones: abundancia y variedad como símbolo de prosperidad.

El final dulce (y diferente)

El cierre tampoco pasa desapercibido. El menú termina con un postre tradicional: mochi, un dulce típico asiático que pone el broche a una comida que ha generado todo tipo de reacciones en redes.

Muchos usuarios han destacado la cantidad de platos y la originalidad de algunos ingredientes, mientras que otros han reconocido que no se atreverían con todo lo que aparece en el vídeo.

Más que comida: tradición

Más allá de lo gastronómico, este tipo de banquetes tienen un fuerte componente cultural. En las bodas chinas, el número de platos y su variedad están cargados de simbolismo y representan buenos deseos para la pareja.

Y aunque la celebración tenga lugar en España, como muestra este vídeo, muchas de esas tradiciones se mantienen intactas.

Resultado: una boda que no solo sorprende por lo que se ve… sino, sobre todo, por lo que se come.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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