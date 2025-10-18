Así será el Chinatown de Madrid que Almeida está construyendo en Usera: ¿Gentrificación o descentralización del turismo?

La creadora de contenido Sandra Morales ha contado a través de la cuenta de TikTok @factous_es la nueva idea del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha desatado la polémica en la red social: contruir el Chinatown de Madrid en el barrio de Usera.

"¿Sabías que Almeida, el alcalde, ha empezado ya a construir el Chinatown de Madrid? Y obviamente tenía que ser aquí, en Usera", ha comenzado contando la creadora de contenido al inicio del vídeo.

"El ayuntamiento acaba de lanzar un proyecto para realzar el valor turístico de Usera. Se llama literalmente 'Chinatown de Madrid' y tiene un pequeño presupuesto de más de 200.000 euros, financiado con fondos europeos", ha relatado la tiktoker.

"¿En qué consiste? Pues bien, van a analizar más de 280 comercios con potencial turístico y ofrecerles formación para adaptarse a los visitantes. Los que pasen el filtro recibirán el sello de Chinatown de Madrid", ha explicado Morales.

"A la vez el Ayuntamiento está reformando todo el entorno. Un paseo de dos kilómetros desde Madrid Río hasta la Plaza del Hidrógeno y por supuesto los arcos de entrada típicos de los barrios chinos", ha aclarado la creadora de contenido.

"Según Almeida el objetivo es descentralizar el turismo y reforzar la identidad cultural. Pero claro, muchos vecinos de Usera se preguntan si esto es integración o turistificación", ha concluido, citando la polémica que ha desatado esta idea.

"El alquiler va a valer lo que una entrada de Taylor Swift"; "Ala, a gentrificar otro barrio obrero... En nada los precios por las nubes"; "Hola gentrificacion, qué tal AirBnbs. Vamos a seguir inflando la burbuja para que los trabajadores nos tengamos que ir a Toledo a vivir", han comentado algunos usuarios, indignados con la propuesta.

También ha habido usuarios que han entendido y defendido la idea del alcalde de Madrid: defiende y entiende la idea del alcalde: "Así no sucede todo en los mismos sitios de la ciudad, que para eso Madrid es una ciudad grande".