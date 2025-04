Athenea del Castillo no tiene problemas en contestar a los que la llaman "facha" y "Athenea del Caudillo"

La jugadora del Real Madrid y de la selección española Athenea del Castillo ha respondido en una entrevista en El Partidazo de la Cadena Cope a todos aquellos que la llaman "facha", "Athenea del Caudillo" y le recuerdan que juega de extremo derecha después de que su pareja publicara una imagen en el Valle de los Caídos.

"¿Eres muy facha?", le ha preguntado Juanma Castaño, a lo que ella ha sido clara: "Para nada, yo no lo entiendo. Para mí es una falta de respeto, pero que la gente haga lo que le da la cara. Yo no salgo en esa foto y no lo entiendo porque además es una foto que se hace sin ninguna mala intención. La gente lo ha cogido así y ya está".

Del Castillo ha confesado que le da igual lo que la gente piense de ella y que está "contenta" con la opinión que tienen de ella su familia y sus amigos. "La gente que me quiere que sabe lo que hay", ha sentenciado, antes de reconocer que sí que lee esos comentarios.

"Me río con ello. Igual que cuando me dicen juego de extrema derecha, no pasa absolutamente nada. Si se piensan que me va a doler están muy equivocados, sé mis principios, lo que me han enseñado en mi casa, lo saben mi familia y amigos y con eso me quedo", ha insistido.

La futbolista, además, ha zanjado con un firme mensaje: "La gente si quiere hacer daño que lo haga, aunque me parece que hay que tener muy poca personalidad para perder tu tiempo en alguien que no te hace ni puñetero caso, pero si queréis seguir criticándome no me importa".