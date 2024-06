El aviso de un reputado experto a quienes toman leche desnatada

El prestigioso nutricionista Julio Basulto ha avisado de la "falsa sensación de seguridad" que pueden tener los consumidores que optan por la leche desnatada frente a otras opciones como la entera o la semi.

El experto ha desmontado en RNE varios mitos en torno a la leche junto a Mikel López Iturriaga, de El Comidista, que ha señalado que se puede pensar que es muy buena idea desnatar la leche porque le quitas grasa animal y saturada.

"Pero si empiezas a pensarlo tiene peros: en el caso de la leche, la reducción realmente en el caso de los desnatados es muy pequeña, es un 3% en la desnatada y un 1,5% en la semidesnatada", ha subrayado Iturriaga.

Por eso, ha señalado que "si tomas leche de una manera normal, para un café, un té, en cantidades en que normalmente los adultos la tomamos, lo que te estás ahorrando es calderilla y lo que te estás perdiendo es muchísimo porque la desnatada es mucho peor en términos de sabor que la entera".

"Luego puedes creer que si es bueno para el colesterol o para el peso tomar menos grasa. Yo creo que estás entrenado en un camino chungo. Además, la industria láctea ha promovido mucho los lácteos desnatados, pero como son muy insípidos, puedes caer en la tentación de irte al batido que ya tiene azúcar, el lácteo edulcorado o añadirle tú azúcar, entonces...", ha explicado el experto.

Por eso, en su opinión la recomendación no debería ser 'consume leche desnatada', sino que, "si quieres beber leche, disfruta la entera en dosis pequeñas y consume más alimentos de origen vegetal".

Una opinión que ha respaldado por completo Julio Basulto, que ha recordado que un catedrático que fue profesor suyo explicaba que ha disminuido mucho el contenido de grasa de la leche gracias a los desnatados, pero que "el volumen poblacional de ingesta de grasa va en aumento".

"Es decir: estamos quitando la grasa a la leche, pero se la estamos metiendo en otras cosas que luego nos tomamos. Por ejemplo, en un helado, y se produce la llamada falsa sensación de seguridad: ya que me estoy tomando la leche desnatada me permito el lujo de ponerle más azúcar o de fumarme un porro de vez en cuando. Exagero un poco, pero es que esto pasa. Si fuera tan bueno... pero no hay pruebas de que sea tan bueno", ha subrayado Basulto.