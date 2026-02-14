Ayuso anuncia una medalla para EEUU y Julia Otero reacciona con nueve palabras que no le van a hacer ninguna gracia

La periodista Julia Otero ha iniciado su programa de este sábado en Onda Cero, Julia en la Onda, hablando y criticando la medalla que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unos días que va a conceder a Estados Unidos.

"14 de febrero. San Valentín. Muy buen día para abandonar los amores tóxicos o para celebrar los amores nutritivos", ha arrancado la comunicadora, antes de reconocer que es algo que también ocurre en la actualidad.

La periodista ha reconocido que la actualidad "también tiene su ración tóxica y su parte nutritiva". "Aunque es verdad que la primera lo empapa todo y, en cambio, la segunda, requiere de mayor búsqueda. De todo ese material está hecho el programa de hoy", ha revelado.

Julia Otero no ha dudado en señalar que, una de las cosas tóxicas de las que iban a hablar, era del reconocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump.

Ayuso anunció hace unos días en un discurso grabado en el evento The Hispanic Prosperity Gala, celebrado en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, que va a conceder la medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos.

"Lo tóxico tiene forma, por ejemplo, de medalla a Donald Trump, justo cuando los hispanos de Estados Unidos son tratados como delincuentes. Y, en el mejor de los casos, como a ciudadanos de tercera", ha reconocido la periodista.

Julia Otero no ha dudado en describir a Ayuso con nueve palabras que van a dar que hablar en los próximos días. "La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha. Digamos que el faro del mundo libre tiene la bombilla fundida", ha añadido.

Bad Bunny, "en el otro lado"

La presentadora de Julia en la Onda no ha dudado en hablar de que lo ocurrido con Ayuso era el lado tóxico, pero el nutritivo tenía que ver con el boom que generó Bad Bunny con su actuación en el descanso de la Super Bowl.

"Y, en el otro lado, con luces largas y arrogas de coraje, vimos a un Bad Bunny en la SuperBowl que nos levantó de la silla, que nos agarró por la solapa, incluso a los que no pondríamos sus canciones en un viaje en coche", ha señalado.

Julia Otero ha destacado que "hasta un 180% ha crecido la búsqueda de clases de español en EEUU desde aquella actuación". "Eso sí es un faro en mitad de la tormenta", ha sentenciado.

La medalla de Ayuso a EEUU

Ayuso anunció en su intervención en la gala celebrada en Mar-a-Lago la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en el año que conmemoran el 250º aniversario de su independencia.

La presidenta madrileña dejó varios titulares durante su breve discurso, defendiendo que EEUU es el "faro del mundo libre":