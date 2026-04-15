Baldoví sentencia en dos palabras lo que sintió al ver la actitud del diputado de Vox José María Sánchez

El líder de Compromis en las Corts de la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, ha opinado este miércoles en una entrevista con Silvia Intxaurrondo en La hora de la 1 de todo lo ocurrido este martes en el Congreso con el diputado de Vox José María Sánchez.

El político ultraderechista, durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE para documentar la quema de libros durante el franquismo y el golpe de Estado, se subió a la tribuna del hemiciclo para encararse de forma agresiva con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Célis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

Sánchez, antes de ese episodio, ya había sido apercibido inicialmente por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras tener un enfrentamiento verbal con el parlamentario de ERC Jordi Salvador. Según Vox, Salvador habría llamado a Sánchez "nazi, asesino, analfabeto y gilipollas".

Entonces, el político ultraderechista pidió intervenir en el pleno, pero Armengol le denegó la palabra llamándole al orden por primera vez. Minutos más tarde, directamente se subió a la tribuna a hablar con una letrada del Congreso y fue entonces cuando Gómez de Celis -que ya dirigía el debate- le llamó por segunda vez al orden.

Sánchez regresó a su escaño, desde donde volvió a solicitar intervenir, y al no conseguirlo, de nuevo, ya se subió a la tribuna y mantuvo el enfrentamiento con Gómez de Celis, quien anunció su expulsión.

La respuesta de Baldoví

De todo ello, han hablado en La hora de la 1 los tertulianos y colaboradores, así como han preguntado a los entrevistados, entre ellos, Baldoví. El valenciano ha afirmado sentir "profunda vergüenza" ante este acontecimiento.

"Yo coincidí con este diputado en la última legislatura que estuve en las Cortes y ha sido un diputado absolutamente maleducado que ha tenido siempre malas formas. No es la primera vez que le llaman al orden porque ha sido un diputado de esos que hacen que la cámara parezca otra cosa", ha sentenciado.

Baldoví ha descrito como "absolutamente insólito" esa escena. "Me dio vergüenza ver esto. Y yo creo que Vox no solo tiene que decir que le parece mal, tiene que condenar y tiene que tomar cartas en el asunto", ha asegurado, rematando que "este chulo no puede subirse al estrado y hacer lo que hizo en la cámara". "Profunda vergüenza", ha concluido.