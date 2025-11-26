Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Baldoví tira de hemeroteca: "El Mazón del pasado le da una lección al Mazón del presente"
Ha ocurrido tras las declaraciones del presidente en funciones en las que ha asegurado que después de acompañar a Vilaplana hasta el aparcamiento ni fue a su casa ni le enseñaron ningún "pantallazo". 

Carlos Mazón en la Comisión de la DANA.
Carlos Mazón en la Comisión de la DANA.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que el pasado 29 de octubre, tras acompañar a Vilaplana hasta el aparcamiento, no se desvió ni un metro de su ruta hacia el Palau. "Vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaron ningún pantallazo", ha asegurado. 

Y es que, según su versión, acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella había dejado el coche y, desde allí, caminó directamente hacia su despacho oficial. Sin embargo, la distancia entre el restaurante, el parking y la vivienda de Mazón (a 12 y 8 minutos) y los casi 47 minutos de margen entre el pago del ticket y la presunta llegada del president al Palau plantea algunas dudas.

Joan Baldovi, político de Més-Compromís y exmiembro del Congreso de los Diputados de España, no ha tardado en pronunciarse, fiel a su estilo, y ha querido responder a las declaraciones del presidente en funciones con un video antiguo en el que este, justamente, hablaba sobre las mentiras. 

"Porque una mentira por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después", afirmaba Mazón hace apenas unos meses, en unas declaraciones que dieron bastante que hablar (especialmente por la parte en la que aseguraba que él sabía mucho de mentiras). La publicación lleva ya más de 3.000 reproducciones y 75 'me gusta'. 

