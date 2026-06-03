Baltasar Garzón sentencia sobre si se debe hablar de la Justicia como se está haciendo en España

El juez Baltasar Garzón, durante la presentación de su libro "La encrucijada: Ideas y valores frente a la indiferencia", el 13 de diciembre de 2021, en Madrid.

Mucho se ha hablado de la Justicia, y más aún en esta última semana. Se ha debatido sobre la institución judicial, especialmente tras la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo con datos reservados sobre un supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Después llegó la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta implicación en el caso Plus Ultra, en cuyo auto el juez José Luis Calama le atribuye el supuesto rol de "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". A ello se suma el caso Leire, del que se sigue conociendo nueva información.

Todo ello ha provocado un intenso debate sobre la actuación de la institución judicial, tanto en redes sociales como en medios de comunicación y programas de televisión. Muchos se muestran críticos y consideran grave que se ponga en duda la imparcialidad de la Justicia. No son solo ciudadanos anónimos, sino también políticos, politólogos y otras figuras mediáticas quienes la cuestionan.

"Se puede y se debe"

Por eso, el juez Baltasar Garzón ha respondido a una pregunta clave: ¿se debe hablar de la justicia? Durante una tertulia en El Intermedio, ha ofrecido una respuesta clara y concisa: "De la Justicia se puede y se debe hablar. Se puede y se debe criticar".

"Y si no están de acuerdo quienes ven una resolución judicial publicada en los medios de comunicación, que ese sería otro tema a debatir, cómo se proyectan y se conocen resoluciones judiciales que dan inicio a un procedimiento y a partir de ese momento, quien resulta afectado como investigado, al que ya no se llama ni investigado, sino que directamente se le dice imputado, sabiendo que esa expresión ya no existe en la ley", ha analizado.

Y es precisamente por ese término por el que, según Garzón, se le "condena prácticamente a una situación que es difícilmente reversible en lo personal y en lo profesional": "Yo creo que las críticas que se han hecho van en esa dirección, no en la descalificación ni el juez ni de la justicia en general".

"Es saludable no estar de acuerdo con una resolución judicial"

El magistrado cree que es "saludable" no estar de acuerdo con una resolución judicial en la que se hacen "afirmaciones contundentes al inicio de un procedimiento, cuando todos sabemos que nos basamos en indicios, en que es posible que haya sucedido".

"Pero si dices que forma parte de una organización, estás casi como sentenciando y eso, el ciudadano que recibe esto, pues lo da casi como un artículo de fe y si le añadimos una dinámica de comunicación sistemática de descalificación de la persona o personas afectadas y hacemos el juicio de valor ya definitivo, es muy difícil de revertir", ha concluido.