Una joven lee 'Cumbres borrascosas' y se queja de no entender "la mitad del vocabulario": abre un buen debate

La compresión lectora está en declive entre los jóvenes. Es un hecho; así lo subraya el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC), destacando que el nivel en comprensión lectora de los universitarios españoles se ha hundido en una década.

Una joven ha publicado un video que ha reabierto este debate. La creadora de contenido en TikTok Barbara Bulnes ha contado su experiencia tras leer uno de los mayores clásicos de la literatura universal: Cumbres borrascosas.

La novela, escrita por Emily Brontë y cuya reciente adaptación acaba de estrenarse en España, data del año 1847. Es lógico pensar, por tanto, que el vocabulario que emplea la autora no es demasiado actual.

"Necesito un diccionario al lado"

"No quiero sonar yo a cateta, pero he visto que se me va a hacer un poco súper complicado leerlo, lo voy a intentar", asegura esta influencer, que instantes después lee un fragmento de la novela para exponer qué tipo de lenguaje se emplea.

"¿Cómo me voy a leer el libro si no entiendo la mitad del vocabulario?", se pregunta la joven, que asegura que le ha quedado claro el sentido de la oración, pero que el problema es "el vocabulario".

"Me he puesto a leerme este librito y he dicho 'ah, este librito me lo leo en nada'. ¿En nada, en nada? Si necesito un diccionario al lado para entender lo que está diciendo", asegura Bárbara Bulnes.

"No entiendo por qué la gente se te echa encima"

Después de este video, la influencer ha subido otro donde contesta a los que la han criticado por quejarse del vocabulario de Cumbres borrascosas: "Tengo un montón de comentarios de gente súper culta y súper inteligente...".

"El problema no es que no entienda alguna palabra, el problema es que está escrito de una forma que la literatura actual no está escrita", se ha defendido la joven. "No entiendo por qué la gente critica tanto que diga 'uy, no sabía que este libro era así, pero aún así voy a intentarlo", ha opinado Bárbara Bulnes.

"Hemos cambiado de generaciones, entonces en el instituto a los jóvenes nos dan un tipo de literatura más sencilla porque estos libros no son para niños de 13 años. Y yo lo siento porque tú tuvieras que leerte el Quijote cuando estabas en el Instituto, porque no es normal que te lo hagan leer con esa edad", ha argumentado.

"Yo pensaba, ignorante de mí, que como los libros los van adaptando, pensaba que también iban adaptando el vocabulario", ha dicho Bárbara Bulnes, que ha dicho que lee "lo que se lleva actualmente" y que nunca se lee "un clásico".no