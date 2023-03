Belén Esteban no quiero hablar de política, pero acaba haciéndolo y deja un mensaje de lo más claro

La colaboradora de Telecinco Belén Esteban ha concedido una entrevista al diario El Mundo por sus 25 años en televisión. En ella, además de repasar su trayectoria o cómo gestiona la fama, también ha opinado sobre política.

Aunque no se ha querido mojar mucho porque "Sálvame es un programa de corazón y hablar de política es una gilipollez, ya que para matarnos es mejor no hablar", sí que ha hecho una radiografía de la situación y ha mandado un mensaje a los distintos dirigentes.

Preguntada sobre si lideraría una moción de censura a lo Tamames, ha dicho que nunca lo haría, antes de dejar una reflexión: "

Hace años había sondeos que la situaban: "Lo único que tengo que decir es que me preocupa el paro, la subida de los precios y, sobre todo, la sanidad pública".

Sobre la situación actual, ha reconocido que está "harta de que estén todo el día dándose de hostias todos y no lleguen a un acuerdo". Incluso ha confesado que no puede ni verlo y que es mucho peor que Sálvame.

"No te lo imaginas. Yo no puedo ni verlo. Llegad a un acuerdo, luchad por un país, luchad por los ciudadanos, bajad los precios. Que hay gente que no llega a fin de mes. A ver, que yo no soy aquí la Madre Teresa de Calcuta, pero habrá que ayudar al ciudadano, pienso yo", ha rematado.