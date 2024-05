Belén Rueda se pronuncia sobre Elsa Pataki y la renuncia a su carrera: una reflexión digna de escuchar

Hace unos días el actor Chris Hemsworth fue premiado con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En su discurso, el intérprete australiano dio las gracias a su mujer, la actriz española Elsa Pataky, por haber dejado su carrera y sus sueños para apoyar a los suyos.

"Quiero agradecer a mi mujer, que ha estado a mi lado a lo largo de básicamente toda mi carrera, apoyándome y animándome sin descanso. No se me va a olvidar nunca que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos, algo por lo que siempre estaré en deuda contigo. Todos estos eventos o momentos especiales, no lo serían si no estuvieras a mi lado. Te quiero", dijo un emocionado Chris Hemsworth.

Unas declaraciones que han traído cola en España y a las que respondió después la propia Elsa Pataky. "Me hizo mucha ilusión la declaración de amor de Chris, creo que es importante que se reconozca ese esfuerzo y el sacrificio. Yo he dejado cosas por preocuparme por nuestra familia, seguirle a él y apoyarme en su carrera", comentó la actriz.

Y añadió: "Todos los hombres deberían dedicarse de vez en cuando a decirle a su mujer todos los esfuerzos que hace porque trabajamos el doble. Para mí las mujeres que trabajamos y tenemos hijos son mi súper héroe".

Sobre la decisión de focalizarse en sus hijos para que su marido pudiese afrontar proyectos, Pataky señaló que sintió que era lo que ella quería hacer: "Estar con mis hijos y tener la oportunidad de estar con ellos. Quise ser madre y sacrificar un poco la parte de mi carrera, pero fue una decisión mía. Si los dos nos hubiésemos dedicado a nuestros trabajos pues nuestros hijos estarían para arriba y para abajo. Es una decisión muy personal y muy libre. Estoy feliz de haberlo hecho y no arrepiento de nada".

De esto ha hablado este viernes en Espejo Público Belén Rueda, que este lunes estrena Eva y Nicole, en Atresplayer. Ha afirmado Rueda que lo importante es tener la libertad de elegir.

"En otras familias no se plantea ni que puedas decidir. Me parece que no es feminista el que no puedas decidir. Pero me parece que es feminista decidir qué es lo que tú quieres", ha comentado la actriz española.

Por último ha comentado que Elsa Pataky tiene una posición "en la que en un momento dado puede volver a entrar con una cierta facilidad en el trabajo que a ella le apasiona": "Si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que si tienes que estudiar o trabajar hazlo para poder trabajar en aquello que te gusta".