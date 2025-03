Bertín Osborne cuenta lo que hizo en un restaurante en Inglaterra: dice mucho de cómo es

El presentador Bertín Osborne ha contado lo que hizo hace tiempo en un restaurante de Inglaterra y que le sirvió para que el local colocase una placa con su nombre. Aunque, según él mismo ha admitido, acabó pasándolo mal.

"Estaba yo en Inglaterra y había entonces un restaurante que no sé si existirá todavía que se llama Four Feathers, que es Las cuatro plumas. Allí cogías la carta, la veías y todos los precios eran 12 libras, 14 libras. Y había uno que ponía 45 libras. Jumbo. Digo esto qué es. Digo yo me voy a pedir el Jumbo este", ha contado.

"Me dice el camarero, en inglés: 'Mire usted, esto se lo ha comido tan poca gente que... ¿Ve usted las placas que hay en esa pared? Esos son los que se han comido el Jumbo'. Yo miro las placas: un australiano... y no había ningún español. Y dice el que estaba conmigo: 'No tienes huevos tú'. ¿Que qué? Digo el Jumbo para acá", ha proseguido.

"Yo no sabía lo que había pedido. Una expectación: todos los camareros aplauden, la de dios. Se abren las dos puertas de la cocina y aparecen con unas fuentes así de grandes dos camareros, cuatro fuentes así, me las ponen encima de la mesa. Una fuente era un chuletón con seis huevos fritos, otra fuente entera de patatas fritas, otra fuente entera de verduras y otra de arroz. Pero fuentes como esta mesa", ha descrito.

Osborne ha asegurado que acabó comiéndoselo todo y que allí está su placa: "Ahora, yo me tuve que ir al hotel. A las 15.30 llegué al hotel y no me pude levantar hasta el día siguiente a la hora de comer. Creí que me moría".