Blanca Paloma desvela de quién ha hablado con la reina Letizia: da nombres y todo

Blanca Paloma ha estado en la inauguración de ARCO 2023 donde en un momento dado ha coincidido con los reyes de España. La representante de España en Eurovisión ha desvelado visiblemente emocionada en RTVE los pormenores de su encuentro con la reina Letizia.

"Qué locura. Qué acaba de pasar. Aún estoy en shock", ha afirmado cuando el periodista le ha preguntado cómo ha sido cantar para Felipe VI y para Letizia. "La verdad es que cuando me lo ha pedido Letizia ha sido como, por supuesto, qué honor. Muy bien, muy bien", ha comentado.

La cantante ha señalado que su madre siempre le decía que allá donde fuese se lo pasase bien "que tú estás preparada para comer en la mesa del rey": "No he estado en la mesa pero he podido cantar y ha sido una experiencia que me llevo para toda la vida".

Blanca Paloma ha desvelado también de qué ha hablado con la reina Letizia: "Estaban curiosos de saber esta propuesta tan de raíz, tan de nuestra identidad, de nuestro país".

La artista ilicitana ha explicado que ha hablado con la reina de folclore gallego y han mencionado a Tanxugueiras, candidatas a representar Eurovisión el año pasado: "Hemos estado también recordando cuando ganó Salvador Sobral, que bueno son esas candidaturas especiales y distintas que llaman la atención".