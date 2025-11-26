Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un lapsus, la condena al fiscal general y Ayuso: los cara a cara entre Sánchez y Feijóo son como el día de la marmota
El presidente del Ejecutivo y el jefe de la oposición se enfrentan en el Congreso durante la Sesión de Control al Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso.EFE/Borja Sánchez-Trillo

Si no fuera por el lapsus que ha cometido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no ha podido consumar lo que imaginaba sería un final triunfante, el cara a cara entre el jefe de la oposición y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, sería otra más. "Entre sus virtudes no está la de ser un parlamentario", señaló Sánchez mientras esbozaba una sonrisa después de que Feijóo no fuera capaz de atinar el último de sus ataques: "Se rodará un día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará anotop [sic], a... Perdón". Fue todo lo que pudo apurar Feijóo, porque justo cuando lo iba a decir bien, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le apagó el micro. "Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo", dijo Armengol mientras el líder del PP parecía querer decir algo así como "anatomía de un farsante" sin que nadie fuera del hemiciclo pudiera escucharle.

Más allá de la anécdota, nada destacable; nada, en realidad, que no hubiera sucedido en las últimas sesiones de control al Gobierno entre ambos. Como era de prever, Feijóo no ha desaprovechado la ocasión para sacar a relucir la condena al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y los años de cárcel que enfrentan José Luis Ábalos y Koldo García. "La semana pasada acabó con su fiscal condenado por delinquir. Esta semana, vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro, sobre el que pesan 43 años de prisión, y usted dice al Supremo lo que debe sentenciar y al fiscal cómo debe recurrir. Menos ser presidente, hace de todo. Preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles?", preguntó el jefe de la oposición.

Sánchez, como también era de prever, insistió en su defensa de García Ortiz. "Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de Gabinete de la señora Ayuso, que dice que mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la señora Ayuso, este Gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad", ha asegurado Sánchez, quien ha destacado que el Gobierno "acata el fallo del Tribunal Supremo". "Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia", ha recordado el mandatario, quien ha confiado en que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

A esto, Feijóo le ha echado en cara que desconozca la sentencia, pero se posicione contra ella. "Cada vez es usted más peligroso para la democracia española", ha atacado el presidente del PP, quien ha reincidido: "Tiene su mente a las puertas del Supremo a ver qué ocurre mañana. Le inquieta que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Siempre podrá decir que no los conocía de nada, que no los ha visto, como decía usted de Otegi".

Por otro lado, Feijóo ha señalado a Sánchez no solo por haber puesto a Ábalos en las listas del PSOE sino por haber contratado como asesor, según ha publicado esta mañana el diario ABC, al cargo socialista apartado de la cúpula del partido por comportamientos machistas, Paco Salazar. "No sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza. Gobernar no es vivir en el palacio, controlar la televisión pública ni el resto de las instituciones, esto lo superaron los españoles hace 50 años", ha apurado Feijóo antes de encaramarse al lapsus ya mencionado.

El presidente del Gobierno, por su parte, que no ha desaprovechado la ocasión para reírse de Feijóo por su error, aunque ha dicho que se refería al "contenido" de su discurso, ha finalizado su intervención para comprender que Feijóo "apoye a la señora Ayuso. El primer punto que firmó con ella es la obediencia ciega".

