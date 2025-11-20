Carles Francino se pronuncia de forma tajante y en apenas dos minutos sobre la condena al Fiscal General del Estado

Este jueves, el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por parte del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, a quien deberá pagar 10.000 euros por daños morales.

"La vida está llena de carambolas, de coincidencias, y no hay que buscarle siempre tres pies al gato, ni mucho menos, pero ya es casualidad que el Tribunal Supremo se haya apresurado tanto como para dictar precisamente hoy 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Franco, dictar sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado", ha afirmado en el inicio de su intervención.

"Bueno, no seré yo quien insinúe ninguna intención oculta, por favor, pero insisto, ya es casualidad", ha agregado. "Otra cosa a la sentencia en sí misma, que aún no está redactada, o sea que aún no se conoce en con detalle, los argumentos en base a los cuales, cinco de los siete jueces y juezas que compañía el tribunal, han considerado que Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos, por lo que queda inhabilitado durante dos años para seguir ocupando el cargo", ha continuado en su discurso, mientras recordaba cómo empezó el caso.

"En fin, esto es lo que hay. Ya hemos recordado hasta la saciedad como empezó todo esto: con un bulo propagado desde la Comunidad de Madrid para proteger a un acusado de evasión fiscal y al intento de la fiscalía por contrarrestar ese bulo", ha añadido, en referencia al supuesto fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta madrileña.

"Y ya habéis escuchado también lo que declararon testigos y testigos durante el juicio, y las sentencias, pues, vale, habrá que acatarla. Pero hoy, hoy aquí hablamos de casualidades, es uno de esos momentos en los que merece la pena mirar atrás, ver de donde venimos, y lo que se hizo bien y no también después de la dictadura", ha seguido Francino, en referencia a la coincidencia de la condena del fiscal con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

"En fin, seguiremos con las reacciones y el ruido político que ha generado esta decisión judicial, pero como la SER, estamos dedicando una programación especial a los 50 años de la muerte de Franco, hoy en la ventana, en esta primera hora, proponemos una alternativa. Yo creo que es muy interesante. Allá vamos", ha sentenciado de forma rotunda finalmente el periodista.