Alsina vuelve a hacerlo: entra de lleno en la polémica de Azcón y hace un resumen de libro

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, ha respondido desde su monólogo al presidente de Aragón en funciones, el 'popular' Jorge Azcón por el comentario que hizo este martes de la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía, María Jesús Montero.

El dirigente del PP aragonés quiso comparar el físico de la exvicepresidenta con el de la representante del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, que fue su rival en las elecciones autonómicas.

"Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, cómo decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría", afirmó Azcón haciendo un vaticinio sobre las andaluzas y el posible resultado que va a obtener Montero.

Viendo el revuelo que se había generado, no le tocó más remedio que pedir disculpas a través de su perfil de X: "Recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas".

La conclusión de Alsina

Alsina ha querido hablar de toda la polémica. "Dos de los peores vicios de nuestra agría política siguen hoy vigentes, en retroceso pero vigentes", ha asegurado.

Ahí ha sido cuando ha destacado que se estaba refiriendo al de "utilizar el aspecto físico de la adversaria o adversario para hacer bromas hirientes o daño premeditado". "Le ha correspondido a Jorge Azcón el dudoso mérito de ser el último que se incorpora a la lista de emisores de comentarios toscos sobre una adversaria política, en este caso dos, al manifestar ayer como de atractivas le parecen Pilar Alegría y María Jesús Montero", ha explicado.

También ha hablado Alsina de las disculpas: "Se ha aplicado el acertado criterio de que cuando uno patina clamorosamente lo mejor es sacar la pata del charco cuanto antes. Jorge Azcón admitió su error y pidió disculpas, pero no dejó pasar la ocasión y fue una disculpa con pulla incorporada recordando que Montero hizo guasa con la calvicie de Tellado, ya que la vicepresidenta se puso en un mitin en modo comedia y le salió regular".

Alsina ha destacado que "las comedias sirven como burladero para justificar las alusiones al aspecto físico de otras personas", pero que ha añadido que "cuando lo hace un presidente autonómico o vicepresidente del Gobierno la cosa siempre termina mal"

Finalmente, ha cerrado con una última conclusión: "Hacer escarnio de la apariencia, de la fealdad, de la estatura, de la delgadez o de la gordura viene a ser una tentación tan apetecible para políticos, comentaristas o columnistas que han de obligarse a sí mismos a echar el freno y renunciar a esa broma que se les había ocurrido".