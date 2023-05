A Carmen Lomana le preguntan en Instagram a quién ha votado y ella lo dice claramente

La televisiva Carmen Lomana ha desvelado con toda claridad a qué partido ha votado en las elecciones. Lo ha hecho a raíz de un vídeo que ha subido a Instagram y en el que aparecía votando en su colegio electoral.

"Hoy he votado, alguien me hizo este vídeo y me lo envió. ¡Día de alegría!", ha escrito Lomana junto al vídeo, que ha provocado de inmediato decenas de reacciones.

Entre ellas la de una usuaria que ha escrito: "Al PP, fijo. O a Vox". Y Lomana ha recogido el guante para desvelar: "Al PP. ¿Y usted?".

En un mensaje posterior, la televisiva ha subrayado que "lo único importante es ser coherente con tu forma de ser".

Lomana ha manifestado más de una vez de forma pública su sintonía con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En febrero de 2022, en plena lucha interna en el PP, dijo: "No se dan cuenta lo que queremos a Isabel Díaz Ayuso y lo que la respetamos. Pero es que tienen fobia a las mujeres porque vamos a ver..".

“Esperanza Aguirre que fue una fantástica presidenta de la Comunidad de Madrid y también se inventaron no sé qué cuento. Cristina Cifuentes, que fue vergonzoso lo que hicieron con ella. Ahora pretenden... ¿Eso cómo se llama? Machismo, envidia... Yo que no era muy de Cayetana Álvarez de Toledo porque me parecía un poco antipática, pero también se la cargaron. Era una mujer brillante, culta... ¿Pero de qué vamos?”, acabó preguntando.