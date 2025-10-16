Casi el 25% de los jóvenes cree positiva la dictadura y Pedro Almodóvar tiene claro por qué están equivocados

El director de cine Pedro Almodóvar elogió este martes al Gobierno de Pedro Sánchez durante el discurso dio en la recogida del XXIV Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, que le entregó UGT en Madrid.

Tal y como ha recogido Europa Press, Almodóvar quiso mandar un mensaje a los integrantes del Ejecutivo porque "hay un sector de la política española y de la ciudadanía que busca el retroceso" y, prosiguió, "para que ese miedo y tantas otras cosas sean irrecuperables les necesitamos a ellos, a un gobierno progresista".

"Es una tarea ardua, basta ver las noticias. Yo no me pondría en el lugar de Pedro Sánchez, pero este tipo de gobierno es más necesario que nunca", apuntó el prestigioso director de cine español, ganador de dos premios Oscar, delante de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del ministro de Transportes, Óscar Puente, o de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Almodóvar, durante su discurso, también se refirió a los datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) que mostraban que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos", mientras que el punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

El cineasta reconoció que "estremece" ver que hay encuestas que dicen que casi el 25% de los jóvenes admite que no les importaría vivir en una dictadura. "Yo soy lo suficientemente mayor como para saber que si esto corresponde con la realidad, debemos estar muy preocupados. Ellos no podrían vivir como viven, ni tendrían acceso a todo lo que tienen y su vida se reduciría enormemente, aseguró".

"Y si entre esos jóvenes hay creadores, les diría que se fueran despidiendo de la libertad de la que gozan para crear", añadió Almodóvar, que se refirió a su película de 1983 Entre Tinieblas para describir lo que ha pasado a nivel social: "Hace 42 años nadie reaccionó, no tuve ningún tipo de problema, pero seguro que hoy molestaría el sentimiento religioso de alguien. Eso es triste y significa que hay un ligero retroceso. Nuestra obligación es justamente hacer lo contrario, ser más libres que nunca".